В Брюсселе 14 июля состоялась Межправительственная конференция Украина — ЕС, по итогам которой официально открыли шестой переговорный кластер в рамках вступления Украины в Европейский Союз.

ЕС официально открыл для Украины шестой кластер переговоров о вступлении

Как сообщила корреспондентка Суспільного, шестой кластер охватывает вопросы внешней политики и политики безопасности ЕС.

В частности, речь идет о совместной торговой политике, двусторонних соглашениях с третьими странами, политике развития и гуманитарной помощи. Также он предусматривает согласование позиций Украины с Совместной внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза, в частности в сферах санкций и экспорта вооружений.

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Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сообщал, что в 2024 году уровень присоединения Украины к внешнеполитическим заявлениям и решениям ЕС достиг 95%, а по итогам первых месяцев 2025 года — уже 100%.

В то же время, согласно отчету Еврокомиссии за 2025 год, Украине еще предстоит выполнить ряд рекомендаций. Среди них — усиление механизма проверки иностранных инвестиций и последующее приведение законодательства в соответствие с положениями Римского устава Международного уголовного суда.

Напомним, 15 июня все 27 стран-членов ЕС одобрили открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз.

А 14 июля Межправительственная конференция Европейского Союза должна утвердить решение послов ЕС об открытии шестого переговорного кластера в рамках переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

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