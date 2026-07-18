Венгрия заблокировала открытие двух переговорных кластеров для Украины
- Венгрия заблокировала открытие кластеров №2 и №3 для Украины.
- Будапешт поддержал только открытие кластера №3 для Молдовы.
- Большинство стран ЕС выступили против разделения Украины и Молдовы.
Венгрия во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) 17 июля заблокировала начало процедуры открытия второго и третьего переговорных кластеров для Украины. Из-за отсутствия консенсуса решение было отложено по меньшей мере до следующего заседания.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники в Брюсселе.
Венгрия поддержала только Молдову
По информации собеседников издания, во время заседания COELA страны-члены ЕС должны были утвердить результаты скрининга кластеров №2 и №3 для Украины и Молдовы. После этого оба государства должны были получить официальные письма с приглашением предоставить свои переговорные позиции.
Впрочем, Венгрия согласилась лишь на начало процедуры Молдовы по кластеру №3, тогда как аналогичный шаг для Украины не поддержала.
Однако такой подход не нашел поддержки большинства государств-членов Евросоюза. Несколько стран выступили против разделения Украины и Молдовы в переговорном процессе по вступлению в Евросоюз.
В результате ни одного решения не приняли, а открытие кластеров оказалось заблокированным для обеих стран.
Из-за отсутствия единодушной позиции государства-члены ЕС договорились снова рассмотреть вопрос утверждения результатов скрининга второго и третьего кластеров на следующем заседании COELA, которое состоится 22 июля.
Это будет последняя встреча рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения перед летним перерывом. После этого эксперты снова соберутся уже 1 сентября.
Напомним, что 14 июля для Украины был открыт шестой переговорный кластер — Внешние отношения. Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка тогда заявил, что открытие остальных переговорных кластеров не планируют переносить на период после летней паузы.