Венгрия во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) 17 июля заблокировала начало процедуры открытия второго и третьего переговорных кластеров для Украины. Из-за отсутствия консенсуса решение было отложено по меньшей мере до следующего заседания.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники в Брюсселе.

Венгрия поддержала только Молдову

По информации собеседников издания, во время заседания COELA страны-члены ЕС должны были утвердить результаты скрининга кластеров №2 и №3 для Украины и Молдовы. После этого оба государства должны были получить официальные письма с приглашением предоставить свои переговорные позиции.

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Впрочем, Венгрия согласилась лишь на начало процедуры Молдовы по кластеру №3, тогда как аналогичный шаг для Украины не поддержала.

Однако такой подход не нашел поддержки большинства государств-членов Евросоюза. Несколько стран выступили против разделения Украины и Молдовы в переговорном процессе по вступлению в Евросоюз.

В результате ни одного решения не приняли, а открытие кластеров оказалось заблокированным для обеих стран.

Из-за отсутствия единодушной позиции государства-члены ЕС договорились снова рассмотреть вопрос утверждения результатов скрининга второго и третьего кластеров на следующем заседании COELA, которое состоится 22 июля.

Это будет последняя встреча рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения перед летним перерывом. После этого эксперты снова соберутся уже 1 сентября.

Напомним, что 14 июля для Украины был открыт шестой переговорный кластер — Внешние отношения. Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка тогда заявил, что открытие остальных переговорных кластеров не планируют переносить на период после летней паузы.

Источник : Європейська правда

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