Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення миру в Україні необхідні “нові ідеї”, які допоможуть вивести переговорний процес із глухого кута. За його словами, Вашингтон і надалі шукатиме компромісні рішення та готовий відігравати посередницьку роль, якщо для цього з’являться відповідні умови.

Що сказав Рубіо про завершення війни в Україні

За словами держсекретаря США, попередні пропозиції щодо припинення війни не дали результату, оскільки були неприйнятними для України.

– Якщо мир і настане, то це буде завдяки якимось новим ідеям та концепціям. Ми готові запропонувати деякі з них у відповідному контексті та формі, якщо трапиться нагода і будуть сприятливі умови, – цитує Рубіо The Guardian.

Він наголосив, що Сполучені Штати готові зробити позитивний внесок у переговорний процес, якщо це допоможе наблизити завершення війни.

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США продовжать шукати компроміс

Коментуючи зустріч із Сергієм Лавровим, Рубіо назвав розмову “хорошою та відвертою”. Він зауважив, що війна залишається надзвичайно кровопролитною, а бойові дії тривають не лише на території України, а й дедалі частіше перекидаються вглиб Росії.

Водночас держсекретар звернув увагу на наближення зими, яка знову стане серйозним викликом для України.

– Україна також заплатила величезну ціну. Ми бачили загибель цивільних, удари по Києву. Ця війна не була доброю і для України. Тому, я вважаю, обидві сторони повинні мати стимул, щоб покласти їй край, – сказав він.

За словами Рубіо, головним викликом залишається пошук такого формату завершення війни, який буде прийнятним для обох сторін.

– Ми намагалися і продовжуватимемо намагатися знайти компроміс, який дозволить це здійснити. Ми готові відіграти цю роль, якщо трапиться така нагода, – підсумував держсекретар США.

Нагадаємо, після зустрічі з Марко Рубіо глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про нібито готовність Росії до політико-дипломатичного врегулювання війни в Україні.

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