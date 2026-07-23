Постоянные представители стран ЕС одобрили 21-й пакет санкций против России.

Под новые ограничения попали десятки российских банков, криптовалютные компании, платформы по торговле нефтью и суда, которые помогают “теневому флоту” РФ обходить санкции.

О принятии нового пакета санкций сообщили институты Европейского Союза.

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В ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России: что известно

Европейский Союз утвердил 21-й пакет санкций против России, который должен усилить экономическое давление на страну-агрессора.

В новый пакет вошли санкции против 32 российских банков, криптовалютных компаний и платформ, используемых для торговли российской нефтью.

Также документ предусматривает новые меры против судов “теневого флота”, которые помогают России обходить международные ограничения, а также шаги, направленные на сокращение доходов РФ и нарушение цепочек поставок для ее военно-промышленного комплекса.

Реакция в ЕС на 21-й пакет санкций

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС впервые ввел санкции против судов, помогающих “теневому флоту” России.

— ЕС впервые применил санкции к судам, помогающим “теневому флоту” России, — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что новый пакет — это еще один шаг к усилению давления на Москву.

— Это еще один решительный шаг к усилению давления на Россию. Наш 21-й пакет санкций нацелен на сектора с наибольшим влиянием: энергетику, финансовые услуги, криптовалюту и торговлю, — написал Кошта в соцсети Х.

По его словам, поддержка Украины и достижение справедливого и устойчивого мира остаются неизменным приоритетом Европейского Союза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза не медлить с принятием 21-го пакета санкций против России. По его словам, каждый день задержки с принятием санкционных решений дает РФ дополнительное время на подготовку к ограничениям.

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