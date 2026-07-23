Постійні представники країн ЄС схвалили 21-й пакет санкцій проти Росії.

Письмова процедура для остаточного ухвалення після завершення останніх технічніх узгоджень розпочнеться 22 липня після обіду.

Під нові обмеження потрапили десятки російських банків, криптовалютні компанії, платформи торгівлі нафтою та судна, які допомагають “тіньовому флоту” РФ обходити санкції.

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У ЄС схвалили 21-й пакет санкцій проти Росії: що відомо

Посли Європейського Союзу схвалили 21-й пакет санкцій проти Росії, який має посилити економічний тиск на країну-агресора.

До нового пакета увійшли санкції проти 32 російських банків, криптовалютних компаній і платформ, що використовуються для торгівлі російською нафтою.

Також документ передбачає нові заходи проти суден “тіньового флоту”, які допомагають Росії обходити міжнародні обмеження, а також кроки, спрямовані на скорочення доходів РФ і порушення ланцюгів постачання для її військово-промислового комплексу.

Реакція в ЄС на 21-й пакет санкцій

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС уперше схвалив санкції проти суден, які допомагають “тіньовому флоту” Росії.

— ЄС уперше застосував санкції до суден, що допомагають “тіньовому флоту” Росії, — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що новий пакет є ще одним кроком для посилення тиску на Москву.

— Це ще один рішучий крок для посилення тиску на Росію. Наш 21-й пакет санкцій спрямований на сектори з найбільшим впливом: енергетику, фінансові послуги, криптовалюту та торгівлю, — написав Кошта у соцмережі Х.

За його словами, підтримка України та досягнення справедливого і сталого миру залишаються незмінним пріоритетом Європейського Союзу.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу не зволікати з ухваленням 21-го пакета санкцій проти Росії. За його словами, кожен день затримки санкційних рішень дає РФ додатковий час для підготовки до обмежень.

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