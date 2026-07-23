Совет Европейского союза утвердил 21-й пакет санкций против России из-за войны, которую она ведет против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в четверг, 23 июля.

Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций против РФ

— Сегодня Совет принял 21-й пакет ограничительных мер против России в ответ на ее агрессивную войну против Украины. Он включает жесткие экономические санкции, затрагивающие секторы, которые имеют наибольшее влияние на экономику России и ее способность подпитывать агрессивную войну против Украины, а также крупнейший за последние четыре года пакет отдельных списков, всего 218, из которых 48 физических лиц и 170 организаций, – говорится в сообщении.

В Совете ЕС отметили, что новый пакет направлен на дальнейшее ослабление российской экономики и военной машины.

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Что предусматривает новый пакет санкций против России

21-й пакет санкций расширяет черные списки рекордным с начала полномасштабного вторжения количеством новых фамилий.

Документ предусматривает масштабные ограничения и запреты на транзакции, направленные против финансового сектора России, а также содержит новые меры в отношении криптовалют.

В санкционный список добавили новые суда так называемого теневого флота.

— Это крупнейший за последние четыре года пакет санкций, который в общей сложности охватывает 218 новых позиций. Под ограничения попали более ста банков и криптовалютных операторов, более 40 судов теневого флота, а также несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси, которые помогают Москве продолжать войну, – написала в Х глава европейской дипломатии Кая Каллас.

В пресс-службе Совета ЕС подчеркивают, что 21-й пакет санкций против РФ является следствием недавних жестоких военных ударов России, умышленно направленных на гражданскую инфраструктуру.

В частности, на энергетические, водопроводные и медицинские учреждения, культурные и религиозные объекты, что приводит к серьезным трудностям для гражданского населения.

В Совете ЕС подчеркнули, что Евросоюз остается решительным в поддержке и усилении давления на Россию, чтобы она прекратила войну и начала содержательные переговоры о справедливом и длительном мире.

Зеленский приветствовал новые санкции ЕС

Президент Владимир Зеленский приветствовал принятие 21-го пакета санкций ЕС против России. Он отметил, что украинские предложения были учтены во время его подготовки.

— Благодарен Европейскому Союзу и всем европейским лидерам за принятие 21-го пакета санкций против России. Очень важно, что давление на Россию за ее войну, которую она начала и отказывается прекращать, продолжается. И в этом пакете есть сильные шаги, чтобы ограничить российские доходы, в частности и украинские предложения, которые были учтены, — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что очень важно сохранять единство и продолжать давление на Россию.

— Рассчитываем, что работа над новым, 22-м пакетом будет идти активно и удастся реализовать дополнительные ограничения, которые точно будут работать на мир и еще больше ограничат российскую способность продолжать войну, — подытожил глава государства.

Ранее стало известно, что постоянные представители стран ЕС одобрили 21-й пакет санкций против России.

Под новые ограничения попали десятки российских банков, криптовалютные компании, платформы торговли нефтью и суда, которые помогают теневому флоту РФ обходить санкции.

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