Этой ночью украинские ракеты FP-5 Фламинго нанесли удар по военному заводу в российских Чебоксарах, обеспечивающему армию РФ компонентами для дронов и ракет.

Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб ВСУ.

Ракеты FP-5 Фламинго атаковали завод в Чебоксарах

– Продолжаем применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли. В частности, этой ночью украинские FP-5 Фламинго попали в военный завод в Чебоксарах, обеспечивающий армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Спасибо ВСУ за меткость, – говорится в сообщении.

Как известно, в российских Чебоксарах под атаку попало оборонное предприятие ВНИИР-Прогресс, производящее навигационные модули и антенны для ракет Искандер-М, Калибр и дронов Shahed.

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В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что удар нанесли воины Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск украинскими ракетами FP-5 Фламинго.

Там уточнили, что расстояние от ближайшего участка активного боевого столкновения в Украине до объекта составляет более 900 км.

We continue to apply Ukrainian long-range sanctions against Russian military facilities and the oil industry. In particular, last night Ukrainian FP-5 Flamingos struck a military plant in Cheboksary that supplies the occupier’s army with components for drones and missiles. I… pic.twitter.com/WdA2yUhsyC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2026

Завод Прогресс в Чебоксарах играет критическую роль в обеспечении российского высокоточного вооружения навигационными системами.

В частности, завод выпускает спутниковые приемники и антенны Комета, которыми оккупанты оснащают ударные дроны Shahed (Герань-2), крылатые ракеты Калибр, ОТРК Искандер-М, а также управляемые авиабомбы с модулями УМПК.

Следует отметить, что ракеты Фламинго с дальностью более 3 тыс. км производит оборонная компания Fire Point.

По словам Зеленского, в течение минувшей ночи поражен Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарском регионе. Расстояние от линии фронта – более 900 км, отметил президент Украины.

Кроме того, Силы обороны поразили два объекта нефтяной инфраструктуры во Владимирском регионе на расстоянии 700 км. Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто сражается и работает ради Украины.

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