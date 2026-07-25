Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным в Омске призвал заморозить полномасштабную войну РФ против Украины.

Токаев о призыве к Путину о завершении войны

Во время встречи с Путиным в российском Омске президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что Астана всегда с уважением относилась к украинскому народу, его языку и культуре.

По словам Токаева, ему поступает много сигналов из Европы и США, касающихся продолжения войны РФ против Украины.

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– Природа этого конфликта не совсем ясна многим, в частности, нам, – утверждает он.

Токаев считает, что Путин якобы проявил максимум дипломатической гибкости во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

– Это просто мое скромное мнение, если ко мне обращаются. Возможно, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты, – заявил Токаев.

Как отметил президент Казахстана, необходимо двигаться в сторону долгожданного мира под гарантиями крупных стран, в частности, речь идет и о Российской Федерации.

По мнению Токаева, войну нужно останавливать, потому что она якобы происходит на руку и к радости противникам как России, так и Украины.

Источник : Радио Свобода

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