У Кремлі відреагували на пропозицію президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва щодо можливого “заморожування” війни Росії проти України.

Реакція РФ на пропозицію Токаєва “заморозити” війну в Україні

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що бойові дії нібито можуть припинитися вже до кінця доби, однак висунув умову Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Пєскова, під час сьогоднішньої зустрічі Володимир Путін детально розповів Токаєву про перебіг війни.

Зараз дивляться

Коментуючи пропозицію президента Казахстану щодо “заморожування” бойових дій, представник Кремля заявив, що такий сценарій неможливий, доки Росія не досягне поставлених цілей.

Водночас Пєсков стверджує, що війна може завершитися вже сьогодні, якщо Україна ухвалить “відповідні рішення”.

— Запропоноване Токаєвим “заморожування” конфлікту в Україні неможливе з огляду на позицію Києва. Головна умова для Росії — досягнення своїх цілей. Усе може зупинитися сьогодні до кінця доби, якщо київський режим ухвалить відповідні рішення, — заявив він.

Нагадаємо, що 25 липня на переговорах у російському Омську президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав Путіна заморозити війну проти України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.