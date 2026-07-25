Тюменский НПЗ снова оказался под атакой: на заводе вспыхнул пожар
- На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе в РФ вспыхнул пожар в результате атаки украинских беспилотников 25 июля.
- Об этом сообщили глава ЦПД Андрей Коваленко, местные власти и соцсети, отметив, что этот один из крупнейших независимых НПЗ России уже неоднократно становился целью ударов.
На территории Российской Федерации на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар после атаки украинских беспилотников.
Обновлено в 14:30. Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, губернатор Тюменской области Александр Моор, Telegram-каналы Astra и Exilenova+.
Атака на Тюменский НПЗ 25 июля: какие последствия
В Силах спецопераций ВСУ подтвердили, что подразделения Deep Strike вместе с повстанческим движением на территории России Черная Искра поразили Тюменский НПЗ.
– Дроны ССО преодолели более 2 тыс. км до цели. Ключевые установки предприятия были ограждены антидроновыми сетями, но это их не спасло. На территории завода бушует пожар, – говорится в сообщении.
По словам губернатора, беспилотник атаковал Тюменский НПЗ и упал на его территории, в результате чего вспыхнул пожар. На месте работают российские экстренные службы.
Местные жители Тюмени сообщили как минимум о звуках двух взрывов и работы ПВО, а также заметили дым в небе над нефтеперерабатывающим заводом.
Отмечается, что второй источник дыма – это факел НПЗ, предназначенный для безопасного и управляемого сжигания горючих газов.
Тюменский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий московской компании РИ-ИНВЕСТ, является одним из ключевых независимых НПЗ в России.
Предприятие расположено рядом с микрорайоном Антипино в Тюмени и способно перерабатывать около 8 млн тонн нефти ежегодно с высокой глубиной переработки до 98%.
Основной ассортимент НПЗ включает в себя дизтопливо Евро-5, мазут, битум, нефтяной кокс и стабильный газовый бензин.
До майского банкротства 2021 предприятие функционировало как АО Антипинский НПЗ. Вскоре его имущество на торгах выкупила компания РИ-ИНВЕСТ, принадлежащая бизнесмену Анатолию Яблонскому, после чего завод получил свое название – ТНПЗ.
Ранее Тюменский НПЗ попал под атаку 20 июня 2026 года, а также в октябре 2025 года.