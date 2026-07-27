Учителя, как и другие граждане Украины, подлежат общей мобилизации в случае необходимости. Однако на них могут распространяться определенные исключения и отсрочки.

Факты ICTV узнавали у адвокатов Анны Даниэль и Мирославы Мостовой, могут ли мобилизовать учителей в Украине и при каких условиях.

Основания на отсрочку от мобилизации учителей в 2026 году

Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий Адвокатского бюро Анны Даниэль, Анна Даниэль отмечает, что в Украине для некоторых категорий лиц, включая учителей, существует право на получение отсрочки от мобилизации. Согласно постановлению № 560 от 16 мая 2024 г.

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Отсрочка от мобилизации для учителей возможна при следующих условиях:

Учителя и педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования при условии, что они работают, соответственно, в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Инвалидность или другие медицинские показания: если учитель имеет медицинские показания, которые не позволяют служить (например, серьезные болезни или инвалидность), он может получить отсрочку или быть полностью освобожден от мобилизации.

Члены семей лиц, находящихся в вооруженных силах: в некоторых случаях отсрочку могут получить учителя, которые стали опекунами лиц, имеющих право на увольнение со службы по состоянию здоровья.

Учителя, члены семей которых (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции или погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время военного положения).

Учителя, члены семей которых (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) являются лицами, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 г. — февраль 2014 г.).

Учителя могут получить отсрочку от мобилизации, если они являются единственным опекуном для детей.

Условия мобилизации учителей и обстоятельства, при которых они могут быть отсрочены или освобождены от призыва, определяются нормативно-правовыми актами, которые регулярно обновляются в соответствии с ситуацией в стране.

Возможна ли мобилизация учителей в Украине в 2026 году

Адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостовая отмечает, что 16 января 2025 года вступило в силу постановление КМУ №1558 О внесении в некоторые постановления КМУ изменений по отдельным вопросам ведения воинского учета и призыва граждан по мобилизации, целью которого было упорядочение некоторых вопросов мобилизации и предоставления отсрочек определенным категориям граждан.

Анна Даниэль говорит, что согласно требованиям законодательства, учителя могут быть мобилизованы в случае необходимости в кадрах в Вооруженных силах Украины или других военных формированиях, если это критически важно для обороны страны.

Она отмечает, что в соответствии с постановлением № 1558, научно-педагогические работники, имеющие научную степень, а также педагогические работники различных образовательных учреждений будут иметь отсрочку.

Согласно действующему законодательству, учителя могут быть мобилизованы в случае дефицита кадровых ресурсов в Вооруженных силах или других военных формированиях, если это будет признано необходимым для обороны страны.

— Однако обычно это касается учителей, которые не имеют права на получение отсрочек или освобождений и находятся в призывном возрасте, не имеют проблем со здоровьем, которые делают невозможным несение ими военной службы, — говорит Анна Даниэль.

Законодательство Украины обычно предусматривает постепенное привлечение к мобилизации лиц в зависимости от их важности для гражданского сектора, поэтому учителя, имеющие высокую квалификацию в области образования, могут быть мобилизованы только в крайнем случае.

Отсрочки для аспирантов и ученых в Резерв+

Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова в комментарии для Фактов ICTV напомнила, что недавно в приложении Резерв+ расширили возможности для оформления отсрочки от мобилизации. Воспользоваться онлайн-сервисом теперь могут научные работники высших учебных заведений и научных учреждений.

Для оформления отсрочки необходимо, чтобы в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) были актуальны данные об основном месте работы, занятости не менее чем на 0,75 ставки, а также подтверждение права на отсрочку по соответствующей должности.

Кроме того, должность должна принадлежать к перечню научных, а само учреждение должно осуществлять научную деятельность и пройти государственную аттестацию.

Новый сервис доступен работникам Президиума Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых академий наук и их аппаратов.

Возможность оформить отсрочку через Резерв+ имеют научно-педагогические и педагогические работники заведений высшего, профессионального высшего и профессионального образования, а также аспиранты и ученые, вовлеченные в образовательный процесс.

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