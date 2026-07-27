У польському Вроцлаві побили українців через те, що говорили рідною мовою.

Генеральне консульство України у Вроцлаві вже звернулося до польських правоохоронців із вимогою оперативно розслідувати напад на громадян України.

Побиття українців у Вроцлаві: що відомо

У Генеральному консульстві зазначили, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України.

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив дипломатам терміново відреагувати на інцидент.

Консульство вже направило офіційний запит до Національної поліції Польщі та очікує на офіційну інформацію.

У разі підтвердження обставин дипломати розраховують на всебічне, об’єктивне та оперативне розслідування, встановлення мотивів нападу і притягнення винних до відповідальності.

У дипустанові наголосили, що будь-які прояви насильства, ксенофобії чи ненависті є неприйнятними.

Також консульство закликало українців, які постраждали під час інциденту або володіють інформацією про нього, звернутися до дипломатичної установи для отримання консульської допомоги.

Напередодні в соцмережах з’явилася інформація про напад на двох українців біля одного з магазинів у Вроцлаві.

За словами матері постраждалої, нападники почули українську мову, а коли дівчина та її хлопець вийшли з магазину — накинулися на них.

Як стверджує жінка, дівчина дістала серйозні травми шиї, їй накладали шви. У неї та хлопця також підозрюють струс мозку.

Офіційних коментарів польської поліції щодо цього інциденту наразі немає.

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