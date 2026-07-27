В течение первого полугодия 2026 года НАПК завершило 415 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. Признаки нарушений были выявлены в 412 декларациях, общая сумма установленных нарушений превысила 1,9 млрд грн.

Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Проверки деклараций НАПК за первое полугодие: что известно

По результатам проверок признаки нарушений установлены в 412 декларациях. Общая сумма выявленных признаков нарушений превысила 1,9 млрд грн. В частности:

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в 243 декларациях установлены признаки недостоверных сведений (ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (УК Украины) или ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП)) на общую сумму свыше 1,836 млрд грн;

в пяти декларациях выявлены признаки необоснованности активов на сумму более 23 млн грн;

в семи декларациях зафиксированы признаки незаконного обогащения на сумму свыше 111 млн грн.

Эффективность полных проверок, проведенных в течение шести месяцев 2026 года, составила 61% от завершенных проверок с утвержденным результатом.

Всего за первое полугодие 2026 года НАПК направило в компетентные органы 228 обоснованных заключений по установленным признакам нарушений. Из них:

197 — по признакам ст. 366-2 УК Украины;

6 — по ст. 368-5 УК Украины;

83 — по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП.

По результатам рассмотрения этих заключений органы досудебного расследования открыли 98 уголовных производств.

Материалы еще 36 проверок были приобщены к уголовным производствам, начатым ранее.

В течение первого полугодия 2026 года органы досудебного расследования, в частности на основании материалов полных проверок деклараций, передали в суд 25 обвинительных актов по уголовным производствам о недостоверном декларировании (ст. 366-2 УК Украины).

НАПК привело примеры выявленных нарушений в декларациях

Во время одной из проверок НАПК установило, что депутат Васильковского городского совета не задекларировал апартаменты площадью 74,52 кв. м и парковочное место в испанском городе Аликанте (жилой комплекс Racó del Mar), оформленные на его супругу.

Общая сумма недостоверных сведений превысила 16,2 млн грн. Материалы проверки приобщены к уголовному производству Национальной полиции.

Во время проверки декларации заместителя начальника следственного отдела Харьковского районного управления полиции №1 НАПК выявило признаки необоснованных активов на сумму свыше 4,4 млн грн.

Речь идет о квартире и двух автомобилях Range Rover, оформленных на супругу по существенно заниженной стоимости. Должностное лицо не смогло подтвердить происхождение более 3,8 млн грн наличных сбережений. Расследование по этому делу проводит ГБР.

Во время проверки декларации главы администрации Холодногорского района Харьковского городского совета НАПК установило, что она объяснила происхождение средств на приобретение недвижимости подарком от близкого лица — €60 тыс. и $200 тыс.

Агентство выяснило, что ни она, ни даритель не имели подтвержденных законных источников происхождения этих средств. Общая сумма недостоверных сведений составляет 13,2 млн грн. Досудебное расследование по делу осуществляет НАБУ.

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