Ночью 27 июля Силы обороны Украины ударили по экспортному терминалу в Ростове-на-Дону Ростовской области. На объекте зафиксирован пожар.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удары по целям в РФ

По данным военных, Силы обороны также атаковали наземный ретранслятор для управления ударными дронами типа Герань/Гербера в районе временно оккупированного Железного Порта Херсонской области.

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Этот ретранслятор обеспечивает увеличение дальности, устойчивости и качества управления ударными беспилотниками, атакующими территорию Украины.

Кроме того, украинские силы поразили автомобильный мост через Генический пролив в Херсонской области. Этот мост противник использует военную логистику на временно оккупированной территории юга Украины.

Также поражены ремонтное подразделение окупантов в Кадиевке, состав горюче-смазочных материалов в Семейкино Луганской области и состав материально-технических средств в Перевальном, что на территории оккупированного Крыма.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 615-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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