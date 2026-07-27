ВСУ атаковали мост, ретранслятор дронов и экспортный терминал в Ростове – Генштаб
- В Ростове-на-Дону после удара по экспортному терминалу возник пожар.
- В Херсонской области поражен ретранслятор управления ударными дронами Герань/Гербера.
- Украинские военные атаковали мост через Генический пролив, который РФ использует для логистики.
Ночью 27 июля Силы обороны Украины ударили по экспортному терминалу в Ростове-на-Дону Ростовской области. На объекте зафиксирован пожар.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Удары по целям в РФ
По данным военных, Силы обороны также атаковали наземный ретранслятор для управления ударными дронами типа Герань/Гербера в районе временно оккупированного Железного Порта Херсонской области.
Этот ретранслятор обеспечивает увеличение дальности, устойчивости и качества управления ударными беспилотниками, атакующими территорию Украины.
Кроме того, украинские силы поразили автомобильный мост через Генический пролив в Херсонской области. Этот мост противник использует военную логистику на временно оккупированной территории юга Украины.
Также поражены ремонтное подразделение окупантов в Кадиевке, состав горюче-смазочных материалов в Семейкино Луганской области и состав материально-технических средств в Перевальном, что на территории оккупированного Крыма.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 615-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.