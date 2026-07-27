Кто отвечает за мобилизацию в Украине — управляет, организует и контролирует процесс
После выборов в Государственную Думу РФ, запланированных на сентябрь 2026 года, Кремль может расширить мобилизацию, отметил президент Украины Владимир Зеленский.
По оценке нашей разведки, Россия рассчитывает привлечь в армию от 300 до 500 тыс. человек. Поэтому Украина сейчас должна решать вопрос пополнения рядов ВСУ.
Кто отвечает за мобилизацию в Украине, кто принимает основные решения и какие государственные органы обеспечивают ее проведение, узнавайте в материале на Фактах ICTV.
Кто отвечает за мобилизацию в Украине
Порядок мобилизации определяет закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации №3543-XII, а также акты президента Украины и Кабмина.
Закон разграничивает полномочия между разными органами власти. Поэтому ответ на вопрос, кто ответственен за мобилизацию в Украине, зависит от того, о каком именно этапе идет речь.
Самый высокий уровень управления осуществляет президент Украины. Конкретно он обеспечивает общее управление в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации страны.
Кроме того, именно президент определяет:
- вид мобилизации;
- ее объемы;
- порядок проведения;
- сроки исполнения.
В статье 4 закона №3543-XII указано:
- общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства осуществляется президентом Украины;
- организационное руководство мобилизационной подготовкой и мобилизацией в Украине — Кабинетом Министров Украины;
- координация деятельности органов исполнительной власти по мобилизационной подготовки и мобилизации осуществляется Советом национальной безопасности и обороны Украины.
Непосредственное руководство по реализации мер по мобилизационной подготовки и мобилизации осуществляется в центральных органах исполнительной власти, других государственных органах их руководителями, а в Вооруженных Силах Украины, других военных формированиях — центральными органами управления соответствующих воинских формирований.
Организация непосредственной реализации мер по мобилизационной подготовки и мобилизации на соответствующей территории или содействие их выполнению осуществляется Советом министров Автономной Республики Крым, местными органами исполнительной власти и исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов.
Кто организует мобилизацию в Украине
Если президент осуществляет общее руководство, организация мобилизации возлагается на Кабинет Министров Украины.
Правительство обеспечивает организационное руководство по всей системе мобилизационной подготовки и отвечает за реализацию государственной политики в этой сфере.
Координацию работы центральных органов исполнительной власти по вопросам мобилизации осуществляет Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Кто обеспечивает выполнение мобилизационных мероприятий
Практическая реализация мобилизационных мер возлагается уже на руководителей конкретных государственных органов.
Закон определяет, что руководство мобилизационной подготовкой осуществляют руководители центральных органов исполнительной власти и других государственных органов. В Вооруженных Силах и других военных формированиях эти функции выполняют соответствующие органы военного управления.
На местах для выполнения мобилизационных мероприятий привлекаются местные государственные администрации, а также исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов. Именно они организуют выполнение мобилизационных задач на соответствующей территории или способствуют их реализации.
Кто контролирует мобилизацию
Отдельно закон определяет, кто отвечает за мобилизацию с точки зрения контроля.
Контроль за состоянием мобилизационной подготовки и уровнем мобилизационной готовности обеспечивают руководители соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций, получивших мобилизационные задачи.
При этом порядок такого контроля устанавливается Кабинетом Министров Украины.
Какую роль играют мобилизационные подразделения
Статья 5 закона №3543-XII предусматривает создание мобилизационных подразделений.
Они работают в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также на предприятиях, учреждениях и организациях, имеющих мобилизационные задачи.
Основная задача таких подразделений — организовывать выполнение мероприятий мобилизационной подготовки и контролировать их реализацию.
Если отдельное мобилизационное подразделение не создается, его функции могут выполнять специально назначенные работники, ответственные за мобилизационную работу.