После выборов в Государственную Думу РФ, запланированных на сентябрь 2026 года, Кремль может расширить мобилизацию, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

По оценке нашей разведки, Россия рассчитывает привлечь в армию от 300 до 500 тыс. человек. Поэтому Украина сейчас должна решать вопрос пополнения рядов ВСУ.

Кто отвечает за мобилизацию в Украине, кто принимает основные решения и какие государственные органы обеспечивают ее проведение, узнавайте в материале на Фактах ICTV.

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Кто отвечает за мобилизацию в Украине

Порядок мобилизации определяет закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации №3543-XII, а также акты президента Украины и Кабмина.

Закон разграничивает полномочия между разными органами власти. Поэтому ответ на вопрос, кто ответственен за мобилизацию в Украине, зависит от того, о каком именно этапе идет речь.

Самый высокий уровень управления осуществляет президент Украины. Конкретно он обеспечивает общее управление в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации страны.

Кроме того, именно президент определяет:

вид мобилизации;

ее объемы;

порядок проведения;

сроки исполнения.

В статье 4 закона №3543-XII указано:

общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства осуществляется президентом Украины;

организационное руководство мобилизационной подготовкой и мобилизацией в Украине — Кабинетом Министров Украины;

координация деятельности органов исполнительной власти по мобилизационной подготовки и мобилизации осуществляется Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Непосредственное руководство по реализации мер по мобилизационной подготовки и мобилизации осуществляется в центральных органах исполнительной власти, других государственных органах их руководителями, а в Вооруженных Силах Украины, других военных формированиях — центральными органами управления соответствующих воинских формирований. Организация непосредственной реализации мер по мобилизационной подготовки и мобилизации на соответствующей территории или содействие их выполнению осуществляется Советом министров Автономной Республики Крым, местными органами исполнительной власти и исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов.

Кто организует мобилизацию в Украине

Если президент осуществляет общее руководство, организация мобилизации возлагается на Кабинет Министров Украины.

Правительство обеспечивает организационное руководство по всей системе мобилизационной подготовки и отвечает за реализацию государственной политики в этой сфере.

Координацию работы центральных органов исполнительной власти по вопросам мобилизации осуществляет Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Кто обеспечивает выполнение мобилизационных мероприятий

Практическая реализация мобилизационных мер возлагается уже на руководителей конкретных государственных органов.

Закон определяет, что руководство мобилизационной подготовкой осуществляют руководители центральных органов исполнительной власти и других государственных органов. В Вооруженных Силах и других военных формированиях эти функции выполняют соответствующие органы военного управления.

На местах для выполнения мобилизационных мероприятий привлекаются местные государственные администрации, а также исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов. Именно они организуют выполнение мобилизационных задач на соответствующей территории или способствуют их реализации.

Кто контролирует мобилизацию

Отдельно закон определяет, кто отвечает за мобилизацию с точки зрения контроля.

Контроль за состоянием мобилизационной подготовки и уровнем мобилизационной готовности обеспечивают руководители соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций, получивших мобилизационные задачи.

При этом порядок такого контроля устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Какую роль играют мобилизационные подразделения

Статья 5 закона №3543-XII предусматривает создание мобилизационных подразделений.

Они работают в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также на предприятиях, учреждениях и организациях, имеющих мобилизационные задачи.

Основная задача таких подразделений — организовывать выполнение мероприятий мобилизационной подготовки и контролировать их реализацию.

Если отдельное мобилизационное подразделение не создается, его функции могут выполнять специально назначенные работники, ответственные за мобилизационную работу.

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