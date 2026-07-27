Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла до Бухареста після низки порушень повітряного простору країни російськими дронами. У Бухаресті заявили, що такі дії є неприйнятними, а також оголосили про висилку одного з дипломатів РФ.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Румунії.

Румунія вислала російського посла

За даними відомства, упродовж 24–26 липня румунські Повітряні сили знищили три російські дрони, які незаконно залетіли на територію країни.

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Під час зустрічі російському представнику продемонстрували уламки одного зі збитих безпілотників. У МЗС зазначили, що проведені прокуратурою експертизи офіційно підтвердили російське походження знайдених компонентів.

Румунська сторона висловила Москві рішучий протест, наголосивши, що відповідальність за порушення повітряного простору повністю лежить на Російській Федерації.

У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що повітряний простір Румунії є одночасно повітряним простором НАТО та Європейського Союзу, тому подібні інциденти є абсолютно неприйнятними.

За підсумками зустрічі російському послу вручили вербальну ноту, якою одного з членів дипломатичної місії РФ оголошено персоною нон грата. Дипломат зобов’язаний залишити територію Румунії протягом п’яти днів.

Окрім цього, Міністерство закордонних справ Румунії ухвалило рішення відкликати свого посла з Росії до Бухареста для проведення консультацій.

Фото: МЗС Румунії

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