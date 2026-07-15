Для украинских дипстрайков больше не существует недосягаемых целей на территории России. Под ударами ежедневно оказываются военная инфраструктура, НПЗ и “теневые” танкеры РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня украинской государственности.

Украина может поражать любые цели на территории РФ

По словам Зеленского, уже нет координат, “которые на территории зла были бы недостижимы для украинской справедливости”. Военная инфраструктура России, нефтеперерабатывающие заводы и “теневые” танкеры РФ “отбывают на себе по полтысячи украинских дронов в сутки”.

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— Кто-то говорит, что с современными технологиями мы возвращаем Россию в Средневековье. Кто-то вспоминает Наполеона, во времена которого пылала Москва. Но я хочу, чтобы все знали, что для Украины ценны не сравнения и не пафос, ценен результат. Наша главная цель – не Россия без бензина, а Украина без России. Украина без войны, Украина с Европой и Украина и Европа без московской угрозы, – сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина смогла в своих дипстрайках преодолеть расстояния, которые раньше были недостижимыми.

– 2 884 км – это расстояние отсюда до Омского НПЗ. Это просто историческая дистанция, историческая точность. Спасибо всем, кто это сделал, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что, в отличие от России, которая наносит удары по жилым домам, школам и храмам, Украина атакует спонсоров Владимира Путина в войне и инструменты, которые помогают ему убивать людей в Украине.

Напомним, усиление ударов украинских ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре привело к дефициту бензина в большинстве регионов РФ и резкому росту розничных цен на топливо.

В настоящее время нехватку бензина испытывают как минимум 78 из 83 федеральных субъектов России и временно оккупированные территории Украины.

Источник : Укринформ

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