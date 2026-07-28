Усіх 100 членів Сенату США запросили на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка має відбутися у вівторок, 28 липня, у Капітолії, повідомляє видання The Hill.

Усіх сенаторів США запросили на зустріч із Зеленським у Капітолії

Зустріч запланована на 18:00 за місцевим часом, або на 01:00 29 липня за Києвом.

Очікується, що однією з головних тем стане законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та держав, які продовжують торгувати з нею на тлі війни проти України. Документ має широку підтримку представників обох американських партій.

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Президент США Дональд Трамп також підтримав санкційну ініціативу. Водночас він запропонував доповнити документ новими обмеженнями проти Ірану та угруповання Хезболла.

За даними The Hill, протягом останніх місяців Зеленський неодноразово проводив переговори з окремими групами американських сенаторів щодо військової допомоги Україні та подальшого санкційного тиску на Москву.

Зокрема, у лютому в межах Мюнхенської конференції з безпеки він зустрічався з великою двопартійною делегацією Конгресу. Деякі сенатори також проводили переговори з українським президентом під час його попередніх поїздок до Вашингтона.

Крім того, у вівторок може відбутися зустріч Зеленського з Трампом. Її формат наразі узгоджується.

Законопроєкт про санкції проти Росії, підготовлений Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем, внесли до Сенату 17 грудня 2025 року.

Документ дає президенту США можливість запроваджувати високі мита на імпорт із країн, які купують російські нафту, природний газ та уран. Метою ініціативи є посилення економічного тиску на РФ через її агресію проти України.

Нагадаємо, що Зеленський прибув до Вашингтона, щоб узяти участь у похороні сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який був одним з авторів санкційного законопроєкту та послідовно підтримував Україну в Конгресі. Востаннє Грем зустрічався із Зеленським у Києві 10 липня.

Раніше Трамп заявляв, що очікує ухвалення законопроєкту та готовий підписати його на честь Грема, який помер 12 липня після раптової короткотривалої хвороби.

Джерело : The Hill

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