Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, в частности исторический диалог между двумя странами.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении 29 июля.

Встреча Зеленского и Туска 29 июля: что известно

— Рассказал о нашей дипломатической работе в Вашингтоне. Говорили также об оборонном сотрудничестве и приоритетных вопросах для защиты наших городов и общин от жестоких российских ударов. Антибаллистика — это ключевой приоритет. Безопасность и защита Украины — это также безопасность и защита Польши. Наше сотрудничество укрепляет и наш регион, и всю Европу, — отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что во время встречи стороны затронули вопрос вызовов в сфере безопасности, с которыми сталкиваются украинцы, пребывающие в Польше.

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— Важно, чтобы украинцы, которые из-за войны покинули дом и нашли убежище в Польше, чувствовали себя в безопасности, — добавил глава государства.

По итогам встречи Дональд Туск сообщил, что обсудил с Владимиром Зеленским польские инвестиции в Украину, поддержку Киева и сотрудничество в сфере противовоздушной обороны.

— Президент Зеленский сообщил мне о ходе переговоров в Вашингтоне. Мы также обсудили вопросы польских инвестиций в Украине, противоракетное сотрудничество и поддержку Украины в ее борьбе с российским агрессором, — написал он.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Польшу на обратном пути из Вашингтона, где 28 июля встретился с президентом США Дональдом Трампом и посетил церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом.

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