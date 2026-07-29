Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили низку двосторонніх питань, зокрема історичний діалог між двома країнами.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні 29 липня.

Зустріч Зеленського і Туска 29 липня: що відомо

– Розповів про нашу дипломатичну роботу у Вашингтоні. Говорили також про оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту наших міст і громад від жорстоких російських ударів. Антибалістика – це ключовий пріоритет. Безпека й захист України – це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу, – зазначив Зеленський.

Президент також поінформував, що під час зустрічі сторони порушили питання безпекових викликів, з якими стикаються українці, які перебувають у Польщі.

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– Важливо, щоб українці, які через війну залишили дім і знайшли прихисток у Польщі, почувалися в безпеці, – додав глава держави.

За підсумками зустрічі Дональд Туск повідомив, що обговорив із Володимиром Зеленським польські інвестиції в Україну, підтримку Києва та співпрацю у сфері протиповітряної оборони.

– Президент Зеленський повідомив мене про хід переговорів у Вашингтоні. Ми також обговорили питання польських інвестицій в Україні, протиракетну співпрацю та підтримку України у її боротьбі з російським агресором, – написав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Польщі на зворотному шляху з Вашингтона, де 28 липня зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і відвідав церемонію прощання з сенатором Ліндсі Гремом.

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