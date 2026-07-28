Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к президенту страны Каролю Навроцкому после избиения украинской пары во Вроцлаве и призвал его отреагировать на этот инцидент.

Об этом Туск заявил перед заседанием правительства 28 июля, сообщают издания Onet и RMF24.

Избиение украинцев во Вроцлаве: Туск обратился к Навроцкому

Премьер подчеркнул, что Польша должна вести “решительную борьбу против этого насилия”.

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— Бандиты, хулиганы и эта культура насилия становятся все более дерзкими и наглыми, в том числе потому, что получили политическую поддержку. Не случайно мужчина, избивший украинку, хвастался, будто он является защитником границ, — сказал глава правительства.

По словам Туска, именно поэтому он решил обратиться непосредственно к президенту Навроцкому “с просьбой прервать свое молчание по этому поводу” и призвал его обратить внимание на деятельность радикальных группировок в Польше.

Глава правительства подчеркнул, что нападения на украинцев противоречат интересам самой Польши. Он также призвал граждан страны реагировать на подобные случаи и немедленно сообщать об актах насилия.

— Не будьте равнодушными. Мы знаем, что равнодушие является корнем преступления. Это идеальная среда для процветания хулиганов, жестоких преступников и зла. Мы должны помнить об этом, — резюмировал он.

Что известно о нападении на украинцев во Вроцлаве

27 июля в сети появилась информация о том, что в одном из польских городов трое мужчин напали на украинских девушку и парня якобы из-за акцента.

Мать пострадавшей украинки сообщила, что конфликт возник в одном из магазинов, после чего столкновение продолжилось на улице. Ее дочь и парень получили тяжелые травмы.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что генеральное консульство во Вроцлаве призвало польских правоохранителей оперативно отреагировать на информацию об избиении двух граждан Украины в Польше.

— Вынуждены констатировать, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины. Каждый такой случай требует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки, — говорилось в сообщении МИД.

Вечером того же дня министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский сообщил, что правоохранители во Вроцлаве задержали двух мужчин, которых подозревают в нападении и жестоком избиении граждан Украины.

Оба задержанных ранее имели судимости.

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