Премьер Дональд Туск заявил, что во время массированной атаки РФ на Украину в воздушное пространство Польши залетела, а затем упала российская стратегическая ракета Х-101.

Об этом Дональд Туск сообщил во время совещания в Люблинском воеводстве по поводу инцидента.

Туск о ракете Х-101

Туск отметил, что находится в связи с лидерами европейских стран. Страны заявляют о полной солидарности и готовности предоставить Польше любую помощь.

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– Мы были готовы сбить ракету, если бы она продолжила свой полет. Все указывает на то, что это была российская крылатая ракета Х-101, — отметил польский премьер.

На месте инцидента работают военные, полиция, Государственная пожарная служба и специальные службы.

— Мы поддерживаем постоянный контакт с президентом Каролем Навроцким и командованием НАТО, — сказал Дональд Туск.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что во время массированной атаки РФ на Украину один из воздушных объектов приблизился к польской границе и сразу сменил курс, вернув на восток.

Однако через 10 мин в воздушном пространстве Польши обнаружили неизвестный объект, который двигался в западном направлении. Для его перехвата был поднят истребитель F-16, однако уже несколько минут этот объект исчез с радаров еще до того, как его удалось идентифицировать.

Впоследствии глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что польское воздушное пространство пересекла именно российская крылатая ракета Х-101. По его словам, этот инцидент является еще одним подтверждением того, что усиление противовоздушной обороны Украины является неотложной задачей и служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества.

Фото: Donald Tusk

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