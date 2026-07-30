Прем’єр Дональд Туск заявив, що під час масованої атаки РФ на Україну в повітряний простір Польщі залетіла, а потім впала російська стратегічна ракета Х-101.

Про це Дональд Туск повідомив під час наради у Люблінському воєводстві з приводу інциденту.

Туск про ракету Х-101

Туск зауважив, що перебуває на зв’язку з лідерами європейських держав. Країни заявляють про повну солідарність і готовність надати Польщі будь-яку допомогу.

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— Ми були готові збити ракету, якби вона продовжила свій політ. Усе вказує на те, що це була російська крилата ракета Х-101, — наголосив польський прем’єр.

За його словами, на місці інциденту працюють військові, поліція, Державна пожежна служба та спеціальні служби.

— Ми підтримуємо постійний контакт із президентом Каролем Навроцьким та командуванням НАТО, — зауважив Дональд Туск.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що під час масованої атаки РФ на Україну один із повітряних об’єктів наблизився до польського кордону й одразу змінив курс, повернувши на схід.

Проте за 10 хв у повітряному просторі Польщі виявили невідомий об’єкт, який рухався у західному напрямку. Для його перехоплення підняли винищувач F-16, однак уже кілька хвилин цей об’єкт зник із радарів ще до того, як його вдалося ідентифікувати.

Згодом очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що польський повітряний простір перетнула саме російська крилата ракета Х-101. За його словами, цей інцидент є ще одним підтвердженням того, що посилення протиповітряної оборони України є невідкладним завданням і слугує гарантією захисту всієї євроатлантичної спільноти.

Фото: Donald Tusk

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