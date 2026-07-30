Ночью 30 июля во время массированной атаки по Украине воздушное пространство Польши нарушила российская крылатая ракета Х-101.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Российская ракета залетела в Польшу

Ранее Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что ночью польские и союзнические средства разведки зафиксировали интенсивную активность российской стратегической авиации. Из-за потенциальной угрозы в боевую готовность привели силы противовоздушной обороны, в том числе очередные истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

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По данным польских военных, радиолокационные средства отслеживали по меньшей мере несколько десятков российских ракет, которые двигались над западными регионами Украины и могли представлять угрозу польскому воздушному пространству.

В 03:29 один из воздушных объектов приблизился к польской границе на расстояние около 5 км, после чего сменил курс и вернул на восток.

В 03:40 в воздушном пространстве Польши обнаружили неизвестный объект, который двигался в западном направлении. Для его перехвата и идентификации подняли истребитель F-16, однако уже в 03:46 объект скрылся с радаров до того, как его удалось окончательно идентифицировать.

Для проверки информации в район направили вертолет Ми-24. Его экипаж определил возможное место падения объекта на незастроенной территории вблизи населенного пункта Тарнава-Колония Люблинского воеводства. На месте работают поисково-спасательные группы и другие экстренные службы.

Изданию Wirtualna Polska источник в правительстве сообщил, что ночью в Люблинском воеводстве упала российская ракета.

— Все говорит о том, что это была российская ракета, — сказал источник в польском правительстве.

Туск собирает совещание

Глава польского правительства Дональд Туск созвал совещание в связи с нарушением воздушного пространства Польши во время массированной российской атаки на Украину.

– Во время массированного ракетного удара России по Западу Украины зафиксировано нарушение воздушного пространства Польши. В этой связи я созвал координационную группу с участием министра обороны и соответствующих служб, которые уже много часов работают на месте происшествия и систематически предоставляют мне информацию обо всех обстоятельствах инцидента, – сообщил Дональд Туск.

Заявление МИД Украины

Впоследствии глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что речь идет именно о российской крылатой ракете Х-101, которая во время массированного удара по Украине пересекла польское воздушное пространство.

По словам министра, этот инцидент является еще одним подтверждением того, что усиление противовоздушной обороны Украины должно быть первоочередной задачей и одновременно гарантией безопасности всего евроатлантического сообщества.

Сибига сообщил, что в целом Россия применила против Украины 74 ракеты, значительная часть которых была баллистической, а также сотни ударных дронов.

В результате российского удара, по словам главы МИД, в Днепропетровской области погибли родители и трое детей после прямого попадания ракеты в жилой дом. Еще двоих детей удалось спасти из-под завалов.

Также ракета попала в жилую застройку Львова, где пострадали десятки людей, среди которых есть дети. Повреждены два детских сада и школа, а спасательные работы продолжаются.

Кроме того, гражданские жертвы и ранены есть в Киеве, Полтаве, Харькове, Николаеве, Сумской области, Виннице, Черкассах и других регионах. По предварительным данным, в результате атаки по всей Украине погибли по меньшей мере восемь человек, еще десятки получили ранения.

Министр подчеркнул, что российское вторжение ракеты в Польшу в очередной раз демонстрирует необходимость скорейшего усиления противоракетной обороны Украины и всей Европы.

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