Ночью 29 июля Силы обороны Украины атаковали ряд военных и военно-промышленных объектов врага на территории России и временно оккупированного Крыма. Среди пораженных целей – Рязанский нефтеперерабатывающий завод, место базирования катеров Черноморского флота РФ, радиолокационная станция, а также несколько объектов военной логистики оккупантов.

О результатах сделки сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Атака на Рязанский НПЗ

По информации военных, одним из главных объектов украинского удара стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области. На предприятии зафиксировали попадание, после чего возник пожар.

Сейчас смотрят

Президент Владимир Зеленский уточнил, что расстояние от украинской границы до Рязани около 360 км.

В Генштабе отметили, что Рязанский НПЗ относится к крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятиям России. Его мощность составляет около 17 млн. тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты, которые используются в частности для обеспечения российского военно-промышленного комплекса и армии врага.

We have new results from our long-range sanctions targeting Russian facilities that work to support and prolong the war. An oil refinery and logistics center in Ryazan were hit. The distance from the Ukrainian border is about 360 kilometers. A site where the Russian Black Sea… pic.twitter.com/dQ8L0qj5zg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2026

Удары по ЧФ РФ

Кроме того, украинские военные атаковали место базирования скоростных катеров Черноморского флота РФ в районе Межводного на территории временно оккупированного Крыма. Этот объект используется для технического обслуживания катеров, патрулирующих и охраняющих побережье.

Удары по вражеским целям

Также под удар попала радиолокационная станция противника вблизи Почепа в Брянской области.

Силы обороны ударили по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в оккупированном Донецке, составе материально-технических средств в Портовском, а также автомобильном мосту вблизи Выселок в Донецкой области. Этот мост является звеном в российской военной логистике.

— Дальнобойные санкции применялись и по НПЗ в Пермском регионе, а также по экспортному терминалу и военному предприятию в Ростовском регионе, — заявил Зеленский.

В Генеральном штабе подчеркнули, что боевая работа по снижению военно-экономического потенциала страны-агрессора продолжается. Информация о последствиях поражений и масштабах нанесенного ущерба уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 617-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.