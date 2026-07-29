Ночью 29 июля Силы обороны Украины атаковали ряд военных и военно-промышленных объектов врага на территории России и временно оккупированного Крыма. Среди пораженных целей – Рязанский нефтеперерабатывающий завод, место базирования катеров Черноморского флота РФ, радиолокационная станция, а также несколько объектов военной логистики оккупантов.

О результатах сделки сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Атака на Рязанский НПЗ

По информации военных, одним из главных объектов украинского удара стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области. На предприятии зафиксировали попадание, после чего возник пожар.

Сейчас смотрят

Президент Владимир Зеленский уточнил, что расстояние от украинской границы до Рязани около 360 км.

В Генштабе отметили, что Рязанский НПЗ относится к крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятиям России. Его мощность составляет около 17 млн. тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты, которые используются в частности для обеспечения российского военно-промышленного комплекса и армии врага.

Удары по ЧФ РФ

Кроме того, украинские военные атаковали место базирования скоростных катеров Черноморского флота РФ в районе Межводного на территории временно оккупированного Крыма. Этот объект используется для технического обслуживания катеров, патрулирующих и охраняющих побережье.

Удары по вражеским целям

Также под удар попала радиолокационная станция противника вблизи Почепа в Брянской области.

Силы обороны ударили по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в оккупированном Донецке, составе материально-технических средств в Портовском, а также автомобильном мосту вблизи Выселок в Донецкой области. Этот мост является звеном в российской военной логистике.

— Дальнобойные санкции применялись и по НПЗ в Пермском регионе, а также по экспортному терминалу и военному предприятию в Ростовском регионе, — заявил Зеленский.

В Генеральном штабе подчеркнули, что боевая работа по снижению военно-экономического потенциала страны-агрессора продолжается. Информация о последствиях поражений и масштабах нанесенного ущерба уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 617-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
События на утро 29 июля: взрывы в Харькове, Херсоне и атака на Wildberries в Рязани
Главные новости за ночь 29 июля: подборка актуальных событий

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеГенеральный штаб Украиныфлот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.