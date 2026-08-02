В ночь на 2 августа Саратовскую область на территории Российской Федерации атаковали беспилотники. Под ударами оказались военный аэродром Энгельс-2 и Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

Информацию об атаке на регион подтвердили губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и ряд Telegram-каналов, среди которых Exilenova+.

Атака на нефтеперерабатывающий завод и аэродром в РФ

Первые сообщения об угрозе применения дронов в Саратовской области РФ появились в мониторинговых каналах около двух часов ночи. Уже через час сетью распространились данные о результатах этой атаки.

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На видеозаписях из Саратова, где загорелся нефтеперерабатывающий завод, а также из района аэродрома в Энгельсе, видно сильное пламя и плотные столбы дыма. Они просматриваются даже с большого расстояния.

Губернатор Саратовской области утверждает, что из-за атаки дронов повреждены объекты инфраструктуры в Саратове и Энгельсе, а на местах происшествия работают все экстренные службы.

Помимо этого, мониторинговые каналы сообщают, что вспыхнул пожар на складе российского маркетплейса Wildberries, расположенного в Новосемейкино Самарской области.

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