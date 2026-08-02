Нафтопереробний завод у Саратові та аеродром в Енгельсі потрапили під атаку БпЛА
- У ніч на 2 серпня Саратовську область РФ атакували безпілотники, унаслідок чого уражень зазнали військовий аеродром Енгельс-2 та місцевий нафтопереробний завод.
- Місцева влада та моніторингові канали підтвердили удар, а на відео з місця подій зафіксовано масштабні пожежі та щільні стовпи диму над містами Саратов та Енгельс.
У ніч на 2 серпня Саратовську область на території Російської Федерації атакували безпілотники. Під ударами опинилися військовий аеродром Енгельс-2 та Саратовський нафтопереробний завод.
Інформацію про атаку на регіон підтвердили губернатор Саратовської області Роман Бусаргін та низка Telegram-каналів, серед яких Exilenova+.
Атака на нафтопереробний завод і аеродром у РФ
Перші повідомлення про загрозу застосування дронів у Саратовській області РФ з’явилися у моніторингових каналах близько другої години ночі. Вже за годину мережею поширилися дані про результати цієї атаки.
На відеозаписах із Саратова, де загорівся нафтопереробний завод, а також із району аеродрому в Енгельсі, видно сильне полум’я та щільні стовпи диму. Вони проглядаються навіть з великої відстані.
Губернатор Саратовської області стверджує, що через атаку дронів пошкоджено об’єкти інфраструктури в Саратові та Енгельсі, а на місцях подій працюють всі екстрені служби.
Крім цього, моніторингові канали повідомляють, що спалахнула пожежа на складі російського маркетплейсу Wildberries, розташованому в Новосемейкіно Самарської області.