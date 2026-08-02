Силы обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс Тор-М2 и семь радиолокационных станций в Краснодарском крае на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает 1 Отдельный центр БпС СБС ВСУ, опубликовав соответствующую видеозапись.

Поражены ЗРК Тор-М2 и семь РЛС в РФ

Отмечается, что украинские военные выполнили успешную боевую задачу даже на расстоянии более 270 км от линии столкновения, нанеся удары по российским системам РЛС и ПВО.

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Оккупанты потеряли сразу ряд ключевых элементов своей системы наблюдения и противовоздушной защиты. Среди них:

ЗРК Тор-М2 в Ейске;

РЛС Небо-С в Ейске;

РЛС Небо-У в Приморско-Ахтарске;

РЛС Гамма-С1М в Ейске;

РЛС Небо-СВ в Ейске;

РЛС Каста-2Е2 в населенном пункте Камышеватская;

РЛС 37Т в населенном пункте Пригибский;

РЛС Каста-2Е2 в населенном пункте Шабельское.

– Прикрывать свои аэродромы и пусковые площадки Shahed противнику теперь будет гораздо сложнее. Враг измотается первым, – говорится в заявлении.

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