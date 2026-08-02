Юлия Захарченко, редактор ленты
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ВСУ поразили ЗРК Тор-М2 и семь РЛС в Краснодарском крае РФ: опубликовано видео
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- Силы обороны Украины поразили вражеский ЗРК Тор-М2 и семь радиолокационных станций в Краснодарском крае РФ в более чем 270 км от линии фронта.
- В результате успешной операции оккупантам будет значительно сложнее прикрывать свои военные аэродромы и пусковые площадки Shahed, заявили в 1 Отдельном центре БпС СБС ВСУ.
Силы обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс Тор-М2 и семь радиолокационных станций в Краснодарском крае на территории Российской Федерации.
Об этом сообщает 1 Отдельный центр БпС СБС ВСУ, опубликовав соответствующую видеозапись.
Поражены ЗРК Тор-М2 и семь РЛС в РФ
Отмечается, что украинские военные выполнили успешную боевую задачу даже на расстоянии более 270 км от линии столкновения, нанеся удары по российским системам РЛС и ПВО.
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Оккупанты потеряли сразу ряд ключевых элементов своей системы наблюдения и противовоздушной защиты. Среди них:
- ЗРК Тор-М2 в Ейске;
- РЛС Небо-С в Ейске;
- РЛС Небо-У в Приморско-Ахтарске;
- РЛС Гамма-С1М в Ейске;
- РЛС Небо-СВ в Ейске;
- РЛС Каста-2Е2 в населенном пункте Камышеватская;
- РЛС 37Т в населенном пункте Пригибский;
- РЛС Каста-2Е2 в населенном пункте Шабельское.
– Прикрывать свои аэродромы и пусковые площадки Shahed противнику теперь будет гораздо сложнее. Враг измотается первым, – говорится в заявлении.
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