Сили оборони України уразили зенітний ракетний комплекс Тор-М2 та сім радіолокаційних станцій у Краснодарському краї на території Російської Федерації.

Про це повідомляє 1 Окремий центр БпС СБС ЗСУ, опублікувавши відповідний відеозапис.

Уражено ЗРК Тор-М2 та сім РЛС у РФ

Зазначається, що українські військові виконали успішне бойове завдання навіть на відстані у понад 270 км від лінії зіткнення, завдавши ударів по російських системах РЛС та ППО.

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Окупанти втратили одразу низку ключових елементів своєї системи спостереження та протиповітряного захисту. Серед них:

ЗРК Тор-М2 в Єйську;

РЛС Небо-С в Єйську;

РЛС Небо-У в Приморсько-Ахтарську;

РЛС Гамма-С1М в Єйську;

РЛС Небо-СВ в Єйську;

РЛС Каста-2Е2 у населеному пункті Камишеватська;

РЛС 37Т у населеному пункті Пригибський;

РЛС Каста-2Е2 у населеному пункті Шабельське.

– Прикривати свої аеродроми та пускові майданчики Shahed противнику тепер буде значно складніше. Ворог виснажиться першим, – йдеться у заяві.

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