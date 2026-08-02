Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.
ЗСУ уразили ЗРК Тор-М2 та сім РЛС у Краснодарському краї РФ: опубліковано відео
Головне
- Сили оборони України уразили ворожий ЗРК Тор-М2 та сім радіолокаційних станцій у Краснодарському краї РФ на відстані понад 270 км від лінії фронту.
- Внаслідок успішної операції окупантам буде значно складніше прикривати свої військові аеродроми та пускові майданчики Shahed, заявили в 1 Окремому центрі БпС СБС ЗСУ.
Сили оборони України уразили зенітний ракетний комплекс Тор-М2 та сім радіолокаційних станцій у Краснодарському краї на території Російської Федерації.
Про це повідомляє 1 Окремий центр БпС СБС ЗСУ, опублікувавши відповідний відеозапис.
Уражено ЗРК Тор-М2 та сім РЛС у РФ
Зазначається, що українські військові виконали успішне бойове завдання навіть на відстані у понад 270 км від лінії зіткнення, завдавши ударів по російських системах РЛС та ППО.
Зараз дивляться
Окупанти втратили одразу низку ключових елементів своєї системи спостереження та протиповітряного захисту. Серед них:
- ЗРК Тор-М2 в Єйську;
- РЛС Небо-С в Єйську;
- РЛС Небо-У в Приморсько-Ахтарську;
- РЛС Гамма-С1М в Єйську;
- РЛС Небо-СВ в Єйську;
- РЛС Каста-2Е2 у населеному пункті Камишеватська;
- РЛС 37Т у населеному пункті Пригибський;
- РЛС Каста-2Е2 у населеному пункті Шабельське.
– Прикривати свої аеродроми та пускові майданчики Shahed противнику тепер буде значно складніше. Ворог виснажиться першим, – йдеться у заяві.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.