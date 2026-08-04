В ночь на 4 августа беспилотники атаковали несколько объектов на территории России. В Тверской области обломки БПЛА повредили склад компании Wildberries, а в Московской области под удар попал логистический комплекс в Чехове.

Об этом сообщили губернаторы регионов, а также OSINT-аналитики Astra.

Атака на Wildberries в Тверской области

По словам губернатора Тверской области Виталия Королева, при отражении атаки обломок беспилотника частично повредил стену складского помещения Wildberries в поселке Эммаус Калининского округа.

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По его словам, работники склада не пострадали, а на месте работают экстренные службы.

Атака дронов на Московскую область

В то же время в Чехове Московской области, по информации губернатора Андрея Воробьева, в промышленной зоне Новоселок после атаки дронов зафиксировано несколько очагов возгорания.

Наибольший пожар произошел на территории складского комплекса, который впоследствии был ликвидирован.

Также повреждена электроподстанция и административное здание.

OSINT-аналитики Telegram-канала ASTRA сообщают, что под удар, вероятно, попала площадка у складского комплекса в Чехове по адресу Новоселки, 11, строение 3.

По обновленным данным Воробьева, в результате атаки погибли пять человек, еще шестеро получили ранения.

Этой ночью дроны атаковали складскую зону в Ленинградской области вблизи поселка Красный Бор. В этом районе расположено несколько логистических комплексов, в том числе Wildberries.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Exilenova+

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