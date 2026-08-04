Дроны атаковали логистический комплекс в Подмосковье и склад Wildberries в Тверской области.
- В Тверской области обломки БПЛА повредили состав Wildberries.
- Сотрудники состава, по данным властей РФ, не пострадали.
- В Чехове Московской области атакован логистический комплекс.
В ночь на 4 августа беспилотники атаковали несколько объектов на территории России. В Тверской области обломки БПЛА повредили склад компании Wildberries, а в Московской области под удар попал логистический комплекс в Чехове.
Об этом сообщили губернаторы регионов, а также OSINT-аналитики Astra.
Атака на Wildberries в Тверской области
По словам губернатора Тверской области Виталия Королева, при отражении атаки обломок беспилотника частично повредил стену складского помещения Wildberries в поселке Эммаус Калининского округа.
По его словам, работники склада не пострадали, а на месте работают экстренные службы.
Атака дронов на Московскую область
В то же время в Чехове Московской области, по информации губернатора Андрея Воробьева, в промышленной зоне Новоселок после атаки дронов зафиксировано несколько очагов возгорания.
Наибольший пожар произошел на территории складского комплекса, который впоследствии был ликвидирован.
Также повреждена электроподстанция и административное здание.
OSINT-аналитики Telegram-канала ASTRA сообщают, что под удар, вероятно, попала площадка у складского комплекса в Чехове по адресу Новоселки, 11, строение 3.
По обновленным данным Воробьева, в результате атаки погибли пять человек, еще шестеро получили ранения.
Этой ночью дроны атаковали складскую зону в Ленинградской области вблизи поселка Красный Бор. В этом районе расположено несколько логистических комплексов, в том числе Wildberries.
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Фото: Exilenova+