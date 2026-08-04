У ніч проти 4 серпня безпілотники атакували кілька об’єктів на території Росії. У Тверській області уламки БпЛА пошкодили склад компанії Wildberries, а в Московській області під удар потрапив логістичний комплекс у Чехові.

Про це повідомили губернатори регіонів, а також OSINT-аналітики Astra.

Атака на Wildberries у Тверській області

За словами губернатора Тверської області Віталія Корольова, під час відбиття атаки уламок безпілотника частково пошкодив стіну складського приміщення Wildberries у селищі Еммаус Калінінського округу.

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За його словами, працівники складу не постраждали, а на місці працюють екстрені служби.

Атака дронів на Московську область

Водночас у Чехові Московської області, за інформацією губернатора Андрія Воробйова, у промисловій зоні Новосілок після атаки дронів зафіксовано кілька осередків займання.

Найбільша пожежа сталася на території складського комплексу, яку згодом ліквідували.

Також пошкоджено електропідстанцію та адміністративну будівлю.

OSINT-аналітики Telegram-каналу ASTRA повідомляють, що під удар, ймовірно, потрапив майданчик біля складського комплексу в Чехові за адресою Новосілки, 11, будова 3.

За оновленими даними Воробйова, внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще шестеро дістали поранення.

Цієї ночі дрони атакували складську зону в Ленінградській області поблизу селища Красний Бор. У цьому районі розташовано кілька логістичних комплексів, зокрема Wildberries.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 623-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: ASTRA

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