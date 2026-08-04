Дрони атакували логістичний комплекс у Підмосков’ї та склад Wildberries у Тверській області
- У Тверській області уламки БпЛА пошкодили склад Wildberries.
- Працівники складу, за даними влади РФ, не постраждали.
- У Чехові Московської області атаковано логістичний комплекс.
У ніч проти 4 серпня безпілотники атакували кілька об’єктів на території Росії. У Тверській області уламки БпЛА пошкодили склад компанії Wildberries, а в Московській області під удар потрапив логістичний комплекс у Чехові.
Про це повідомили губернатори регіонів, а також OSINT-аналітики Astra.
Атака на Wildberries у Тверській області
За словами губернатора Тверської області Віталія Корольова, під час відбиття атаки уламок безпілотника частково пошкодив стіну складського приміщення Wildberries у селищі Еммаус Калінінського округу.
За його словами, працівники складу не постраждали, а на місці працюють екстрені служби.
Атака дронів на Московську область
Водночас у Чехові Московської області, за інформацією губернатора Андрія Воробйова, у промисловій зоні Новосілок після атаки дронів зафіксовано кілька осередків займання.
Найбільша пожежа сталася на території складського комплексу, яку згодом ліквідували.
Також пошкоджено електропідстанцію та адміністративну будівлю.
OSINT-аналітики Telegram-каналу ASTRA повідомляють, що під удар, ймовірно, потрапив майданчик біля складського комплексу в Чехові за адресою Новосілки, 11, будова 3.
За оновленими даними Воробйова, внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще шестеро дістали поранення.
Цієї ночі дрони атакували складську зону в Ленінградській області поблизу селища Красний Бор. У цьому районі розташовано кілька логістичних комплексів, зокрема Wildberries.
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Фото: ASTRA