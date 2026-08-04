Ночью 4 августа беспилотники атаковали складскую инфраструктуру вблизи поселка Красный Бор Тосненского района Ленинградской области России. Повреждения зафиксировали в логистической зоне, где расположено несколько крупных складских комплексов, в том числе логистический центр Wildberries.

Об атаке сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Атака на Ленинградскую область

По его словам, российская противовоздушная оборона якобы сбила 17 ударных беспилотников. В то же время он подтвердил, что в складской зоне близ Красного Бора есть повреждения.

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Telegram-канал Astra утверждает, что одной из целей атаки мог быть логистический центр Wildberries. На обнародованных в сети видео виден густой дым над территорией складского комплекса.

В Красном Боре работает несколько логистических центров, среди которых и комплекс Wildberries площадью около 154 тыс. кв. м. В то же время официального подтверждения того, что повреждения получил именно этот объект, пока нет.

Предварительно один человек пострадал. Масштабы повреждений уточняются.

Ночью 3 августа во Владимирской области России после атаки дронов вспыхнул пожар на одном из самых больших логистических центров российского маркетплейса Wildberries.

В России с 3 августа сотрудникам Wildberries запретили проносить на склады свои смартфоны.

Также сообщалось, что Wildberries ищет склады в Казахстане после атак украинских дронов на РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Exilenova+

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