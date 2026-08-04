У липні Україна зберегла високий темп атак на російську нафтову галузь, що поставило під загрозу експорт сировини.

Нова тактика України поставила під загрозу експорт нафти РФ

За підрахунками Bloomberg, які ґрунтуються на публічних повідомленнях України та Росії, протягом минулого місяця щонайменше 30 ударів було завдано по великих російських нафтопереробних заводах, танкерах, морській інфраструктурі та магістральних трубопроводах.

Це другий за величиною місячний показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Розширюючи кампанію проти російської нафтової промисловості, Україна завдає повторних ударів по переробних і логістичних об’єктах. Це створює загрозу для російського експорту в умовах, коли світові нафтопереробні підприємства вже працюють із максимальним навантаженням через скорочення постачань, спричинене війною в Ірані.

Минулого тижня Москва продовжила заборону на експорт більшості видів дизельного пального та бензину, намагаючись уникнути дефіциту на внутрішньому ринку.

До липневої статистики Bloomberg не включив вісім атак на танкери, пов’язані з терміналом Каспійського трубопровідного консорціуму у російській частині Чорного моря. Відповідальність за ці інциденти наразі ніхто на себе не взяв.

Якщо Київ підтвердить свою причетність до цих атак, липень стане рекордним місяцем за кількістю ударів по нафтових об’єктах, пов’язаних із Росією.

За словами Михайла Драпатого, Україна працює над тим, щоб збільшувати втрати Росії та водночас послаблювати економічний потенціал Москви для ведення війни.

– Для цього ми використовуємо асиметричні підходи та українські технології, – написав він у Telegram після телефонної розмови з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем.

Наслідки цієї стратегії особливо помітні у Чорному та Азовському морях, де атаки вплинули на постачання через південні російські порти.

За тиждень до 26 липня в Новоросійську завантажилися лише чотири танкери. Для порівняння, протягом двох попередніх тижнів їх було сім і вісім відповідно.

Новоросійськ забезпечує близько 20% російського морського експорту сирої нафти.

Зниженню активності передувала серія атак на великі танкери. Один із них був зафрахтований для завантаження нафти з термінала Каспійського трубопровідного консорціуму, який є основним маршрутом експорту казахстанської нафти.

За заявами українських військових структур, загалом було здійснено щонайменше 125 атак на судна, пов’язані з Росією. Серед них – близько 90 танкерів у Чорному та Азовському морях.

Bloomberg зазначає, що не зміг незалежно підтвердити ці дані. До статистики також входять невеликі судна, які перевозять пальне до тимчасово окупованого Криму.

Після активізації атак російське Міністерство оборони попередило судна про небезпеку судноплавства у російській частині Чорного моря. Це вкотре засвідчило ризики для одного з головних маршрутів експорту російської нафти.

Старший віцепрезидент і керівник відділу геополітичного аналізу Rystad Energy Хорхе Леон зазначив, що Росія частково може перенаправити нафту з Новоросійська до балтійських портів.

Водночас, за його словами, вільних потужностей трубопроводів, сховищ і танкерів, імовірно, буде недостатньо, щоб компенсувати всі обсяги, які можуть випасти з чорноморського маршруту.

Крім того, балтійські порти Росії також залишаються вразливими до перебоїв, що продемонстрували атаки на початку року.

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