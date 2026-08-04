Ночью 4 августа ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани Самарской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Атака на Сызранский НПЗ

Сызранский НПЗ – это одно из самых крупных предприятий по переработке нефти в Самарской области. Завод входит в структуру Роснефти.

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НПЗ выпускает бензин, дизельное и авиационное горючее, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и т. д. Его мощность по переработке составляет от 7 до 8,5 млн тонн нефти в год.

Атаку на НПЗ в Сызрани также подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Сызрань на карте

Российская Сызрань является крупным индустриальным городом с развитой химической и нефтеперерабатывающей промышленностью, а также важным транспортным узлом Самарской области.

Сизрань Самарської області РФ на карті

Google Maps

21 мая дроны Сил беспилотных систем атаковали Сызранский НПЗ. Расстояние от украинской границы до НПЗ составляет более 800 км.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Андрей Коваленко

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