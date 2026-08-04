Ночью 4 августа ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани Самарской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Атака на Сызранский НПЗ

Сызранский НПЗ – это одно из самых крупных предприятий по переработке нефти в Самарской области. Завод входит в структуру Роснефти.

Сейчас смотрят

НПЗ выпускает бензин, дизельное и авиационное горючее, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и т. д. Его мощность по переработке составляет от 7 до 8,5 млн тонн нефти в год.

Атаку на НПЗ в Сызрани также подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Сызрань на карте

Российская Сызрань является крупным индустриальным городом с развитой химической и нефтеперерабатывающей промышленностью, а также важным транспортным узлом Самарской области.

21 мая дроны Сил беспилотных систем атаковали Сызранский НПЗ. Расстояние от украинской границы до НПЗ составляет более 800 км.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Андрей Коваленко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.