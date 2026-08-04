В Самарской области РФ дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод
- В ночь на 4 августа БПЛА атаковали Сызранский НПЗ.
- Завод расположен в Самарской области.
- Предприятие входит в структуру Роснефти.
Ночью 4 августа ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани Самарской области.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.
Атака на Сызранский НПЗ
Сызранский НПЗ – это одно из самых крупных предприятий по переработке нефти в Самарской области. Завод входит в структуру Роснефти.
НПЗ выпускает бензин, дизельное и авиационное горючее, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и т. д. Его мощность по переработке составляет от 7 до 8,5 млн тонн нефти в год.
Атаку на НПЗ в Сызрани также подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Сызрань на карте
Российская Сызрань является крупным индустриальным городом с развитой химической и нефтеперерабатывающей промышленностью, а также важным транспортным узлом Самарской области.
21 мая дроны Сил беспилотных систем атаковали Сызранский НПЗ. Расстояние от украинской границы до НПЗ составляет более 800 км.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.
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Фото: Андрей Коваленко