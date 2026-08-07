Беспилотник, который обнаружили возле украинского самолета Ан-124 в аэропорту Лейпцига, вероятно, сбил водитель автобуса.

Об этом сообщает Welt.

Дрон в аэропорту Лейпцига мог сбить водитель автобуса

Как отмечается в одном из полицейских отчетов, аппарат летел на небольшой высоте, когда его, вероятно, сбил водитель автобуса, который двигался по территории аэропорта.

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Существует и другая версия событий. Согласно ей, водитель автобуса наткнулся на беспилотник, который уже лежал на земле, после чего перевернул его.

Немецкие службы безопасности квалифицируют этот случай как возможную попытку теракта. Федеральная полиция отнесла найденный объект к категории возможных нестандартных взрывных и зажигательных устройств (USBV).

По оценке органов безопасности, взрыв не произошел только из-за того, что не сработал детонатор.

Поисковые мероприятия в отношении лиц, которые могли управлять дроном, начали сразу после его обнаружения. Однако, по последним данным следствия, установить подозреваемых пока не удалось.

Как пишет издание, во внутренней оценке ситуации, подготовленной службами безопасности, указано, что в настоящее время нельзя исключать версию целенаправленной диверсии.

Инцидент с дроном возле самолета АН-124 в Лейпциге

Напомним, в ночь на среду, 5 августа, возле украинского самолета Ан-124 в одном из немецких аэропортов обнаружили беспилотник, оборудованный взрывчаткой и детонатором.

Дрон находился на взлетно-посадочной полосе неподалеку от украинского грузового самолета Антонов.

6 августа министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что инцидент не был делом рук любителей, к нему может быть причастно иностранное государство.

В МИД Украины сообщили, что в аэропорту Лейпциг/Галле никто не пострадал, самолеты украинской компании Антонов не получили повреждений.

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