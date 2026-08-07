Безпілотник, який виявили біля українського літака Ан-124 в аеропорту Лейпцига, імовірно, збив водій автобуса.

Про це повідомляє Welt.

Дрон в аеропорту Лейпцига міг збити водій автобуса

Як зазначено в одному з поліцейських звітів, апарат летів на малій висоті, коли його, ймовірно, збив водій автобуса, який рухався територією аеропорту.

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Існує й інша версія подій. За нею, водій автобуса натрапив на безпілотник, який уже лежав на землі, після чого перевернув його.

Німецькі служби безпеки кваліфікують цей випадок як можливу спробу теракту. Федеральна поліція віднесла знайдений об’єкт до категорії можливих нестандартних вибухових та запалювальних пристроїв (USBV).

За оцінкою органів безпеки, вибух не стався лише через те, що не спрацював детонатор.

Пошукові заходи щодо осіб, які могли керувати дроном, розпочали одразу після його виявлення. Проте, за останніми даними слідства, встановити підозрюваних поки не вдалося.

Як пише видання, у внутрішній оцінці ситуації, підготовленій службами безпеки, зазначено, що наразі не можна виключати версію цілеспрямованої диверсії.

Інцидент з дроном поблизу літака АН-124 у Лейпцигу

Нагадаємо, у ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака Ан-124 в одному з німецьких аеропортів виявили безпілотник, обладнаний вибухівкою та детонатором.

Дрон перебував на злітно-посадковій смузі неподалік українського вантажного літака Антонов.

6 серпня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що інцидент не був справою рук аматорів, до нього може бути причетна іноземна держава.

У МЗС України повідомили, що в аеропорту Лейпциг/Галле ніхто не постраждав, літаки української компанії Антонов не зазнали пошкоджень.

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