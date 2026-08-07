Беспилотники атаковали логистический комплекс российского маркетплейса Wildberries в Екатеринбурге. После удара на объекте вспыхнул пожар.

Об этом сообщают российский Telegram-канал ASTRA и мониторинговые каналы.

Атака дронов на склад Wildberries в Екатеринбурге

По информации очевидцев, после атаки к логистическому комплексу прибыли многочисленные пожарные расчеты и полицейские экипажи. Сообщается, что возгорание возникло в первом блоке складского комплекса.

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Екатеринбург расположен более чем в 1 700 километрах от границы с Украиной.

Еще до атаки Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Кольцово. В то же время губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил в регионе режим беспилотной опасности.

В Wildberries подтвердили факт атаки на логистический объект.

– На логистическом объекте компании в Екатеринбурге Свердловской области работают пожарные, из-за атаки возникло возгорание. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Прием текущих поставок временно ограничен, их перенаправили на другие объекты, – заявили в компании.

О пострадавших или масштабах повреждений официально не сообщалось.

В последнее время украинские дальнобойные беспилотники все чаще поражают военные, промышленные и логистические объекты в глубине территории России. Российские власти регулярно вводят ограничения на работу аэропортов во время таких атак, а предприятия сообщают о временном прекращении работы из-за угрозы ударов.

Напомним, 5 августа один из крупнейших логистических центров Wildberries в РФ охватил пожар после атаки БПЛА.

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