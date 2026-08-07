Более 1 700 км от Украины: дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге
- Дроны атаковали логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге, на объекте возник пожар.
- Екатеринбург расположен более чем в 1700 км от границы с Украиной, перед атакой в регионе объявили о безпилотной угрозе.
Беспилотники атаковали логистический комплекс российского маркетплейса Wildberries в Екатеринбурге. После удара на объекте вспыхнул пожар.
Об этом сообщают российский Telegram-канал ASTRA и мониторинговые каналы.
Атака дронов на склад Wildberries в Екатеринбурге
По информации очевидцев, после атаки к логистическому комплексу прибыли многочисленные пожарные расчеты и полицейские экипажи. Сообщается, что возгорание возникло в первом блоке складского комплекса.
Екатеринбург расположен более чем в 1 700 километрах от границы с Украиной.
Еще до атаки Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Кольцово. В то же время губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил в регионе режим беспилотной опасности.
В Wildberries подтвердили факт атаки на логистический объект.
– На логистическом объекте компании в Екатеринбурге Свердловской области работают пожарные, из-за атаки возникло возгорание. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Прием текущих поставок временно ограничен, их перенаправили на другие объекты, – заявили в компании.
О пострадавших или масштабах повреждений официально не сообщалось.
В последнее время украинские дальнобойные беспилотники все чаще поражают военные, промышленные и логистические объекты в глубине территории России. Российские власти регулярно вводят ограничения на работу аэропортов во время таких атак, а предприятия сообщают о временном прекращении работы из-за угрозы ударов.
Напомним, 5 августа один из крупнейших логистических центров Wildberries в РФ охватил пожар после атаки БПЛА.