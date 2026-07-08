Союзники НАТО вновь назвали Россию долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности.

РФ признана долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности

Соответствующее положение содержится в декларации, принятой по итогам саммита Североатлантического союза в Анкаре.

В документе указано, что страны НАТО будут выполнять оборонные обязательства, в том числе для противодействия угрозе России и терроризма. Европейские члены военного блока и Канада в 2025 году увеличили инвестиции в ключевые оборонные нужды более чем на $139 млрд.

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Также союзники объявили о новых оборонных закупках на $50 млрд и договорились наращивать коллективные производственные мощности, усиливать сотрудничество с промышленностью и ускорять внедрение инноваций.

Страны НАТО заверили, что и дальше будут работать над устранением препятствий в торговле оборонной продукцией между союзниками и расширять оборонно-промышленное сотрудничество.

Отдельно в декларации союзники подтвердили приверженность статьи 5 Вашингтонского договора, согласно которой нападение на одну страну НАТО является нападением на всех. В НАТО отметили, что единство, солидарность и коллективная сила остаются основой безопасности стран-членов.

Лидеры НАТО также заявили о намерении строить модернизированную НАТО с более сильной европейской составляющей. Европейские союзники и Канада во взаимодействии с США будут брать на себя большую ответственность за оборону Альянса.

В документе также говорится о развитии возможностей НАТО, в частности в сфере ПВО и ПРО, беспилотных систем, высокоточных ударов, кибер- и космических средств, разведки и искусственного интеллекта.

Кроме того, союзники заявили, что НАТО и дальше будет реагировать на стратегическое соперничество, гибридные угрозы и нестабильность в мире. В декларации особо отмечается, что Иран не должен получить ядерное оружие, а также должен обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

В то же время, в документе не подтвердили, что следующий саммит НАТО состоится в Албании, как это ранее было согласовано в Гааге. Союзники лишь поблагодарили Турцию за гостеприимство и отметили, что ожидают следующей встречи.

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