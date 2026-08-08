На взлетно-посадочной полосе аэропорта Лейпциг-Галле на востоке Германии был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Дрон нашли недалеко от украинского грузового самолета.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на разведывательные отчеты.

Дрон со взрывчаткой в ​​аэропорту Германии

Немецкие правоохранители подозревают, что беспилотник может быть связан с Россией. В то же время, официально причастность Москвы пока не подтверждена.

Сейчас смотрят

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что обнаружение дрона со взрывчатым устройством является новым уровнем угрозы.

— Обнаружение беспилотников вблизи аэропортов само по себе не новое явление. Однако дрон, оснащенный взрывчаткой, – это новый сценарий угрозы, – отметил Добриндт.

По информации немецких СМИ, детонатор беспилотника не сработал. Правоохранители устанавливают, кто запустил дрон и стоит ли за инцидентом иностранное государство.

Немецкие стражи порядка также расследуют еще один инцидент. Неизвестный объект столкнулся с грузовым самолетом. Воздушное судно получило незначительные повреждения, однако смогло безопасно приземлиться в соседнем аэропорту.

Западные представители служб безопасности считают, что Россия может стоять за рядом последних попыток дестабилизации и диверсий против европейской инфраструктуры. Речь идет, в частности, об инцидентах с российскими ракетами в Польше и пролетах беспилотников над Румынией.

Спецслужбы США видят в России все более серьезную угрозу для восточного фланга НАТО. По оценкам, Кремль в ближайшие годы может попытаться проверить готовность блока к реагированию на небольшую атаку.

Среди возможных сценариев рассматриваются как кибератаки, так и небольшое наземное вторжение на территорию государства-члена НАТО.

Дроны становятся все большей угрозой для авиации

О росте рисков для европейской авиации свидетельствуют и статистические данные. За период с августа 2024 года по февраль 2026 года подозреваемые беспилотники фиксировали по меньшей мере 144 раза в 13 европейских странах, говорится в отчете Международного института стратегических исследований.

На этом фоне западные страны озабочены состоянием собственных запасов вооружения, необходимого для потенциального противостояния России.

По данным The Wall Street Journal, после начала полномасштабной войны США передали Киеву значительные объемы вооружения. В то же время, американские запасы некоторых видов ракет и средств противовоздушной обороны существенно сократились.

Речь идет о ракетах большой дальности, тактических ракетных комплексах, зенитных ракетах Stinger, а также отдельных типах перехватчиков для систем Patriot, SM-3 и THAAD.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что американские военные имеют более чем достаточно боеприпасов для реализации стратегических целей президента США Дональда Трампа.

Источник : The Wall Street Journal

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.