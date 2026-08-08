На злітно-посадковій смузі аеропорту Лейпциг-Галле на сході Німеччини виявили безпілотник із вибухівкою. Дрон знайшли неподалік українського вантажного літака.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на розвідувальні звіти.

Дрон із вибухівкою в аеропорту Німеччини

Німецькі правоохоронці підозрюють, що безпілотник може бути пов’язаний із Росією. Водночас офіційно причетність Москви наразі не підтверджена.

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Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що виявлення дрона з вибуховим пристроєм є новим рівнем загрози.

— Виявлення безпілотників поблизу аеропортів саме по собі не є новим явищем. Однак дрон, оснащений вибухівкою, — це новий сценарій загрози, — зазначив Добріндт.

За інформацією німецьких ЗМІ, детонатор безпілотника не спрацював. Правоохоронці встановлюють, хто запустив дрон і чи стоїть за інцидентом іноземна держава.

Німецькі правоохоронці також розслідують ще один інцидент. Невідомий об’єкт зіткнувся з вантажним літаком. Повітряне судно отримало незначні пошкодження, однак змогло безпечно приземлитися в сусідньому аеропорту.

Західні представники служб безпеки вважають, що Росія може стояти за низкою останніх спроб дестабілізації та диверсій проти європейської інфраструктури. Йдеться, зокрема, про інциденти з російськими ракетами в Польщі та прольоти безпілотників над Румунією.

Спецслужби США вбачають у Росії дедалі серйознішу загрозу для східного флангу НАТО. За оцінками, Кремль у найближчі роки може спробувати перевірити готовність блоку до реагування на невелику атаку.

Серед можливих сценаріїв розглядаються як кібератаки, так і невелике наземне вторгнення на територію держави-члена НАТО.

Дрони стають дедалі більшою загрозою для авіації

Про зростання ризиків для європейської авіації свідчать і статистичні дані. За період із серпня 2024 року до лютого 2026 року підозрілі безпілотники фіксували щонайменше 144 рази у 13 європейських країнах, йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

На цьому тлі західні країни занепокоєні станом власних запасів озброєння, необхідного для потенційного протистояння Росії.

За даними The Wall Street Journal, після початку повномасштабної війни Сполучені Штати передали Києву значні обсяги озброєння. Водночас американські запаси деяких видів ракет та засобів протиповітряної оборони суттєво скоротилися.

Йдеться про ракети великої дальності, тактичні ракетні комплекси, зенітні ракети Stinger, а також окремі типи перехоплювачів для систем Patriot, SM-3 і THAAD.

Водночас речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що американські військові мають більш ніж достатньо боєприпасів для реалізації стратегічних цілей президента США Дональда Трампа.

Джерело : The Wall Street Journal

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