У ніч проти 8 серпня російські регіони зазнали масованої атаки безпілотників. Цілями стали щонайменше два нафтопереробні заводи — у Краснодарському краї та Самарській області.

Атака на Ільський НПЗ

На Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї після падіння уламків безпілотника сталася пожежа. За попередніми даними оперативного штабу Краснодарського краю, постраждали п’ятеро людей.

В оперативному штабі заявили, що на місці події працюють оперативні та спеціальні служби. Масштаби пошкоджень наразі уточнюють.

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Згодом удар по Ільському НПЗ підтвердили у Головному управлінні розвідки Міноборони та у Генштабі ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, Ільський НПЗ має шість технологічних установок із загальною потужністю перероблення 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство приймає, зберігає та переробляє вуглеводневу сировину, виробляє та відвантажує нафтопродукти. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської армії.

Ільський НПЗ уже неодноразово ставав ціллю атак. За даними російських та українських джерел, повідомлення про удари по підприємству з’являлися, зокрема, 10 липня, 2 червня, 17 лютого та 1 січня, а також у попередні роки.

Атака на Сизранський НПЗ

Водночас про атаку повідомляли і в районі Сизранського НПЗ у Самарській області. За інформацією місцевих жителів, безпілотники могли атакувати територію поблизу установки атмосферно-вакуумної перегонки (АВТ) та нафтових резервуарів.

Над Сизранським НПЗ тягнеться багатокілометровий стовп густого диму.

Ураження Сизранського НПЗ підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Цей НПЗ входить до складу Роснефті. Проєктна потужність заводу становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема моторні палива та дорожній бітум. Підприємство є одним із ключових об’єктів нафтопереробної галузі Самарської області та забезпечує пальним російську армію.

Ураження поста спостереження Сиваш

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження поста технічного спостереження ворога на самопідіймальній буровій установці Сиваш у Чорному морі.

На СПБУ Сиваш росіяни розмістили технічні засоби спостереження та забезпечення їхньої роботи в акваторії Чорного моря. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Російське Міноборони заявило про масштабну роботу протиповітряної оборони. За його твердженням, протягом ночі та ранку сили ППО нібито перехопили та знищили майже 400 безпілотників літакового типу.

Російське відомство стверджує, що дрони фіксували над Бєлгородською, Брянською, Воронезькою, Курською, Липецькою, Орловською, Пензенською, Ростовською, Рязанською, Самарською, Саратовською, Тамбовською та Тульською областями, Краснодарським краєм, окупованим Кримом і в акваторії Азовського моря.

Інформація про характер пошкоджень Сизранського НПЗ та можливі наслідки атаки наразі уточнюється.

Ільський та Сизранський НПЗ є важливими об’єктами нафтопереробної інфраструктури РФ. Удари по таких підприємствах можуть впливати на виробництво та постачання нафтопродуктів, зокрема пального.

Вранці 6 серпня дрони атакували Ярославський нафтопереробний завод. Там сталася пожежа.

Вночі 4 серпня ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у Сизрані Самарської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 627-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Exilenova+

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