Бывший президент США Джо Байден, который борется с агрессивной формой рака простаты, переживает ухудшение здоровья.

Об этом Хантер Байден рассказал в интервью BBC.

Рак Джона Байдена прогрессирует: что известно

По словам Хантера Байдена, рак простаты, который диагностировали у его отца, дал метастазы в кости и другие части тела.

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— Рак распространился, дал метастазы в кости и дальше. Это очень больно. И это во многих отношениях сильно ослабляет его. Но он все еще на ногах, он все еще занимается своими делами. И он так верит в эту страну, — сказал Хантер Байден.

При этом он не уточнил, какие именно органы, кроме костей, поражены болезнью.

Сын экс-президента назвал наблюдение за течением болезни “очень печальным” и отметил, что Джо Байден почти не жалуется на самочувствие.

— Единственное, что я скажу о папе и его здоровье сейчас, — я бы хотел, чтобы он больше жаловался, — добавил он.

По словам Хантера Байдена, несмотря на тяжелую болезнь, его отец по-прежнему остаётся опорой для семьи и продолжает заниматься своими делами.

Напомним, в октябре 2025 года стало известно, что Джо Байден закончил курс лучевой терапии для лечения агрессивной формы рака простаты.

Тогда его пресс-секретарь сообщила, что экс-президент чувствует себя хорошо и проходит также гормональное лечение.

После постановки диагноза отмечалось, что заболевание имеет индекс Глисона 9 и уже на тот момент сопровождалось метастазами в костях, однако было гормоночувствительным, что позволяло контролировать течение болезни.

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