Метастазы в костях и сильная боль: сын Байдена рассказал о состоянии отца
- Хантер Байден заявил, что состояние Джо Байдена ухудшилось.
- По его словам, рак простаты распространился на кости и другие части тела.
Бывший президент США Джо Байден, который борется с агрессивной формой рака простаты, переживает ухудшение здоровья.
Об этом Хантер Байден рассказал в интервью BBC.
Рак Джона Байдена прогрессирует: что известно
По словам Хантера Байдена, рак простаты, который диагностировали у его отца, дал метастазы в кости и другие части тела.
— Рак распространился, дал метастазы в кости и дальше. Это очень больно. И это во многих отношениях сильно ослабляет его. Но он все еще на ногах, он все еще занимается своими делами. И он так верит в эту страну, — сказал Хантер Байден.
При этом он не уточнил, какие именно органы, кроме костей, поражены болезнью.
Сын экс-президента назвал наблюдение за течением болезни “очень печальным” и отметил, что Джо Байден почти не жалуется на самочувствие.
— Единственное, что я скажу о папе и его здоровье сейчас, — я бы хотел, чтобы он больше жаловался, — добавил он.
По словам Хантера Байдена, несмотря на тяжелую болезнь, его отец по-прежнему остаётся опорой для семьи и продолжает заниматься своими делами.
Напомним, в октябре 2025 года стало известно, что Джо Байден закончил курс лучевой терапии для лечения агрессивной формы рака простаты.
Тогда его пресс-секретарь сообщила, что экс-президент чувствует себя хорошо и проходит также гормональное лечение.
После постановки диагноза отмечалось, что заболевание имеет индекс Глисона 9 и уже на тот момент сопровождалось метастазами в костях, однако было гормоночувствительным, что позволяло контролировать течение болезни.