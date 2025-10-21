Бывший президент Джо Байден в понедельник завершил курс лучевой терапии для лечения агрессивной формы рака простаты.

Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на его пресс-секретаря.

Байден завершил курс лучевой терапии

Курс длился несколько недель. По словам пресс-секретаря Байдена, 46-й президент Соединенных Штатов “чувствует себя хорошо”.

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Она не стала комментировать прогнозы врачей о том, понадобятся ли Байдену дополнительные курсы лучевой терапии.

Ранее в этом месяце пресс-секретарь Байдена сообщала, что бывший президент проходит курс лучевой терапии и гормонального лечения в рамках плана лечения рака простаты.

NBC News, ссылаясь на источник, сообщило тогда, что лечение, как ожидается, продлится пять недель.

82-летнему Байдену диагностировали рак в мае. Тогда пресс-секретарь заявила, что заболевание “характеризуется индексом Глисона 9 (5-я степень) с метастазами в костях” и является “чувствительным к гормонам”, что позволяет контролировать его.

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