Вокруг резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина в Валдае построили новые башни с системами противовоздушной обороны Панцирь.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, по данным журналистов-расследователей, проанализировавших спутниковые снимки, в марте вокруг резиденции Путина в Валдае построили семь новых башен с системами ПВО Панцирь. Теперь воздушное пространство вокруг резиденции охраняют 27 зенитных ракетно-пушечных комплексов.

Отмечается, что строительство сразу семи новых башен для Панцирей начали 17 марта. На некоторых из них уже стоят ракетно-пушечные комплексы.

Системы ПВО в Валдае расположены вокруг резиденции Путина двумя кольцами большого и малого диаметра. По такому же принципу расположены башни с Панцирями вокруг Москвы

Ранее агентство Радио Свобода обнаружило более 20 башен с крупнокалиберными пулеметами, а также несколько подиумов с ЗРПК Панцирь на территории и по периметру особой экономической зоны Алабуга в Татарстане. Там россияне будут производить беспилотники «Герань» — модифицированные версии иранских Шахедов.

