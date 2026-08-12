Два из крупнейших зерновых терминалов России в порту Новороссийска приостановили работу после ночной атаки украинских дронов. Оба объекта получили повреждения, в настоящее время оцениваются их масштабы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

Атака на Новороссийск: что известно о повреждениях зерновых терминалов

По данным одного из собеседников Reuters, после атаки остановил работу зерновой терминал в Новороссийске, экспортная мощность которого составляет около 8,5 млн тонн в год.

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Представитель Деметра Холдинг, которой принадлежит объект, подтвердил его повреждения, однако не уточнил их масштабы. В настоящее время продолжается оценка ущерба.

Еще три источника Reuters сообщили о повреждениях и остановке работы Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). Его экспортная мощность достигает 7,1 млн тонн зерна в год.

Основной владелец НКХП, компания ОЗК, также подтвердила повреждение терминала. По ее данным, в результате атаки на объекте никто не пострадал.

Таким образом, совокупная экспортная мощность двух терминалов, приостановивших работу, составляет около 15,6 млн тонн в год.

Почему остановка терминалов в Новороссийске важна для экспорта РФ

Новороссийск является одним из ключевых черноморских портов России и играет важную роль в российском экспорте зерна.

Россия остается крупнейшим в мире экспортером пшеницы, значительная часть которой поступает на внешние рынки именно через черноморские порты.

Reuters отмечает, что еще в прошлом месяце главная российская зерновая лоббистская организация предупреждала о рисках для экспорта из-за усиления атак украинских дронов. В РФ утверждали, что перебои с поставками через Черное море могут повлиять на мировые цены на продовольствие, а также на страны Африки и Ближнего Востока.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о массированной атаке на регион.

Украинская сторона на момент публикации официально не комментировала поражение зерновых терминалов в Новороссийске.

Пострадала ли нефтяная инфраструктура Новороссийска

Помимо зерновых терминалов, в Новороссийске расположена важная инфраструктура для экспорта нефти, в частности объекты Каспийского трубопроводного консорциума (CPC).

Через систему CPC на мировой рынок транспортируется преимущественно казахстанская нефть. Доли в консорциуме имеют, в частности, американские нефтяные компании Chevron и ExxonMobil.

По информации Reuters, пока нет признаков того, что во время ночной атаки были поражены объекты CPC или танкеры, обслуживающие трубопровод.

Напомним, в ночь на 12 августа Новороссийск в Краснодарском крае РФ подвергся масштабной атаке беспилотников и ракет.

Владимир Зеленский подтвердил операцию Сил обороны по военно-морской базе РФ в Новороссийске.

Для нанесения удара были задействованы реактивные дроны Паляница, ракеты Нептун и морские беспилотные системы.

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