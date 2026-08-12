В Новороссийске после ночной атаки остановились два крупных зерновых терминала – Reuters
- Два крупных зерновых терминала в Новороссийске приостановили работу после ночной атаки.
- Поврежденные объекты имеют экспортные мощности 8,5 млн и 7,1 млн тонн зерна в год.
Два из крупнейших зерновых терминалов России в порту Новороссийска приостановили работу после ночной атаки украинских дронов. Оба объекта получили повреждения, в настоящее время оцениваются их масштабы.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.
Атака на Новороссийск: что известно о повреждениях зерновых терминалов
По данным одного из собеседников Reuters, после атаки остановил работу зерновой терминал в Новороссийске, экспортная мощность которого составляет около 8,5 млн тонн в год.
Представитель Деметра Холдинг, которой принадлежит объект, подтвердил его повреждения, однако не уточнил их масштабы. В настоящее время продолжается оценка ущерба.
Еще три источника Reuters сообщили о повреждениях и остановке работы Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). Его экспортная мощность достигает 7,1 млн тонн зерна в год.
Основной владелец НКХП, компания ОЗК, также подтвердила повреждение терминала. По ее данным, в результате атаки на объекте никто не пострадал.
Таким образом, совокупная экспортная мощность двух терминалов, приостановивших работу, составляет около 15,6 млн тонн в год.
Почему остановка терминалов в Новороссийске важна для экспорта РФ
Новороссийск является одним из ключевых черноморских портов России и играет важную роль в российском экспорте зерна.
Россия остается крупнейшим в мире экспортером пшеницы, значительная часть которой поступает на внешние рынки именно через черноморские порты.
Reuters отмечает, что еще в прошлом месяце главная российская зерновая лоббистская организация предупреждала о рисках для экспорта из-за усиления атак украинских дронов. В РФ утверждали, что перебои с поставками через Черное море могут повлиять на мировые цены на продовольствие, а также на страны Африки и Ближнего Востока.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о массированной атаке на регион.
Украинская сторона на момент публикации официально не комментировала поражение зерновых терминалов в Новороссийске.
Пострадала ли нефтяная инфраструктура Новороссийска
Помимо зерновых терминалов, в Новороссийске расположена важная инфраструктура для экспорта нефти, в частности объекты Каспийского трубопроводного консорциума (CPC).
Через систему CPC на мировой рынок транспортируется преимущественно казахстанская нефть. Доли в консорциуме имеют, в частности, американские нефтяные компании Chevron и ExxonMobil.
По информации Reuters, пока нет признаков того, что во время ночной атаки были поражены объекты CPC или танкеры, обслуживающие трубопровод.
Напомним, в ночь на 12 августа Новороссийск в Краснодарском крае РФ подвергся масштабной атаке беспилотников и ракет.
Владимир Зеленский подтвердил операцию Сил обороны по военно-морской базе РФ в Новороссийске.
Для нанесения удара были задействованы реактивные дроны Паляница, ракеты Нептун и морские беспилотные системы.