Сили оборони України вночі проти 12 серпня провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську — останнього основного форпосту російського флоту в Чорному морі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Удар по військово-морській базі в Новоросійську: що відомо

За словами Зеленського, операцію провели на відстані понад 300 км від лінії фронту. Для атаки на Новоросійськ українські сили одночасно застосували реактивні дрони Паляниця, ракети Нептун та морські безекіпажні системи.

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Last night, Ukraine’s Defense Forces carried out a unique operation targeting the naval base in Novorossiysk – the last major stronghold of the Russian fleet in the Black Sea, more than 300 kilometers from the front line. Our Palianytsia jet-powered drones, Neptune missiles, and… pic.twitter.com/kVg9DDBasN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2026

Президент заявив, що вже підтверджено влучання по позиціях російської протиповітряної оборони, причалах та інфраструктурі морського порту Новоросійська.

До проведення операції були залучені Збройні Сили України, Служба безпеки України та українська розвідка.

— Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія, — наголосив Зеленський.

Президент також заявив, що війну необхідно зупиняти, а всі адекватні пропозиції щодо дипломатичного врегулювання залишаються на столі.

Нагадаємо, що вночі проти 12 серпня Новоросійськ у Краснодарському краї РФ зазнав масштабної атаки безпілотників та ракет.

Мер міста Андрій Кравченко заявив, що російська ППО нібито відбивала атаку кількох сотень українських дронів.

Водночас моніторингові канали повідомляли про застосування не лише безпілотників, а й ракет.

Унаслідок ударів пошкоджено чотири підприємства. Росіяни також повідомили про пошкодження 21 житлового будинку, зокрема багатоповерхівок. За інформацією моніторингових каналів, пошкодження житлової забудови стали наслідком роботи російської протиповітряної оборони.

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