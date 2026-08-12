Новоросійськ атакували сотні дронів: пошкоджено чотири підприємства
Уночі проти 12 серпня Новоросійськ у Краснодарському краї РФ зазнав масштабної атаки безпілотників та ракет.
Про наслідки атаки повідомив мер Новоросійська Андрій Кравченко та моніторингові канали.
Атака на Новоросійськ 12 серпня: що відомо
За твердженням Кравченка, під час масованої атаки російська ППО нібито відбивала атаку кількох сотень українських безпілотників. Водночас за повідомленням моніторингових каналів, Новоросійськ атакували не тільки дрони, а й ракети.
Унаслідок атаки на Новоросійськ пошкоджень зазнали чотири підприємства. Росіяни повідомляють і про 21 житловий будинок, серед яких є багатоповерхівки, однак, як уточнюють моніторингові канали, це стало наслідком роботи російської протиповітряної оборони.
Після падіння уламків у різних частинах міста виникли пожежі, більшість із яких, за даними місцевої влади, вже ліквідували.
За попередніми оцінками OSINT-аналітиків, під ударом могла опинитися портова інфраструктура, а також нафтові та зернові об’єкти.
Однак офіційного підтвердження ураження саме цих об’єктів наразі немає.
До слова, під час нічної атаки на Новоросійськ у РФ також заявляли про застосування морських безпілотників.