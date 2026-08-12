Стоимость транзита украинских грузов железной дорогой по территории Молдовы снижена на 50%. Льготный тариф будет действовать с 10 августа до конца 2026 года.

Об этом сообщила Укрзалізниця в среду, 12 августа.

Молдова вдвое снизила тариф на транзит украинских грузов

Снижение стоимости перевозок стало результатом договоренностей между Укрзалізницею, Мининфраструктуры и Железной дорогой Молдовы.

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Договоренность о льготных условиях железнодорожного транзита была достигнута во время встречи министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника с вице-премьер-министром – министром инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимиром Болей.

— Это важное решение для украинского бизнеса, особенно в условиях, когда Россия продолжает атаковать и фактически блокировать работу портовой инфраструктуры Одесской области. Скидка поможет экспортерам уменьшить логистические расходы и использовать дополнительные маршруты для доставки грузов, — говорится в сообщении Укрзалізниці.

Через территорию Молдовы украинские грузы могут направляться в порт Рени, молдавские порты на Дунае и в порты Румынии.

Такой маршрут является важной альтернативой морским путям. Он позволяет поддерживать стабильный экспорт украинской продукции, в частности зерна и руды.

В Укрзалізниці подчеркнули, что льготные условия имеют значение и для импорта в Украину. Они помогут сократить логистические расходы и обеспечить стабильность критически важных поставок.

— По итогам недавнего разговора с премьер-министром Молдовы Василием Тофаном достигли договоренности о 50% скидке на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов. Новый режим действует с 10 августа и до конца 2026 года, — написал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Он назвал это еще одним практическим решением для украинских экспортеров в условиях российского террора в Черном море.

Атаки РФ на украинские порты и суда в черном море

Россия регулярно атакует украинские порты и портовую инфраструктуру, пытаясь сорвать морской экспорт.

После выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года удары по портам Одесской области и Дуная стали системными.

Несмотря на обстрелы, Украина продолжает работу морского коридора, через который осуществляется экспорт аграрной продукции.

В результате российских атак повреждаются портовая инфраструктура, гражданские суда и зерновые терминалы, что создает угрозу украинскому экспорту и мировой продовольственной безопасности.

Усиление российских атак на суда вынудило часть судовладельцев воздержаться от заходов в порты Украины.

Простой портов Большой Одессы ежедневно задерживает отгрузку украинских товаров общей стоимостью примерно $70 млн.

10 августа стало известно, что Украина рассматривает возможность транспортировки зерна железной дорогой через территорию Молдовы в румынский порт Констанца.

Такой маршрут может стать альтернативой морскому экспорту на фоне роста числа российских атак на украинское судоходство и порты.

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