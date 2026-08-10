Мировые цены на пшеницу начали быстро расти на фоне ситуации в Черноморском регионе. Инвесторы опасаются перебоев с экспортом зерна из-за усиления атак на инфраструктуру и суда.

Об этом пишет Bloomberg.

Подорожание пшеницы

В понедельник активные фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже подорожали на 2,5%. Котировки поднялись до самого высокого уровня с 30 июля. Это уже четвертый день, когда пшеница дорожает.

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Еще более существенно возросла стоимость твердой озимой красной пшеницы — ее цена поднялась на 2,7%, до $7,505 за бушель.

Одной из главных причин скачка цен стали опасения по поводу стабильности экспорта через Черное море. Этот регион является ключевым маршрутом для поставок зерна из Украины и России, принадлежащих к крупнейшим аграрным экспортерам мира.

В последнее время в регионе ужесточились атаки на зерновую инфраструктуру и суда. Это заставляет трейдеров закладывать в цены дополнительные риски возможного сокращения поставок.

Кроме того, в выходные Турция остановила транзит своих судов по Черному морю. Министр иностранных дел страны Хакан Фидан призвал РФ и Украину ввести мораторий на атаки в регионе.

В то же время Украина предупредила о возможном значительном сокращении экспорта аграрной продукции в 2026–2027 маркетинговом году. По оценкам, объемы могут оказаться более чем вдвое ниже предыдущих прогнозов из-за российских ударов.

Украина остается одним из ведущих экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире. Украинская продовольствие обеспечивает потребности около 400 млн человек в разных странах.

18 июля РФ в акватории Черного моря атаковала судно под флагом Антигуа и Барбуда. Один человек погиб и еще трое получили ранения.

В результате ракетного удара по портовой инфраструктуре Одесской области 17 июля пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых Островов. 17 членов экипажа, среди которых четверо получили ранения, были эвакуированы.

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Источник: Bloomberg

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