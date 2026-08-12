Вартість транзиту українських вантажів залізницею територією Молдови знижено на 50%. Пільговий тариф діятиме з 10 серпня до кінця 2026 року.

Про це повідомила Укрзалізниця у середу, 12 серпня.

Молдова вдвічі знизила тариф на транзит українських вантажів

Зниження вартості перевезень стало результатом домовленостей між Укрзалізницею, Мінінфраструктури та Залізницею Молдови.

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Домовленість про пільгові умови залізничного транзиту була досягнута під час зустрічі міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника з віцепрем’єр-міністром – міністром інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимиром Болею.

– Це важливе рішення для українського бізнесу, особливо в умовах, коли Росія продовжує атакувати та фактично блокувати роботу портової інфраструктури Одещини. Знижка допоможе експортерам зменшити логістичні витрати та використовувати додаткові маршрути для доставки вантажів, – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Через територію Молдови українські вантажі можуть прямувати до порту Рені, молдовських портів на Дунаї та до портів Румунії.

Такий маршрут є важливою альтернативою морським шляхам. Він дає змогу підтримувати стабільний експорт української продукції, зокрема зерна та руди.

В Укрзалізниці наголосили, що пільгові умови мають значення і для імпорту в Україну. Вони допоможуть скоротити логістичні витрати та забезпечити стабільність критично важливих поставок.

– За підсумками нещодавньої розмови з прем’єр-міністром Молдови Василем Тофаном досягли домовленості про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий режим діє з 10 серпня і до кінця 2026 року, – написав прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Він назвав це ще одним практичним рішенням для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі.

Атаки РФ на українські порти і судна у Чорному морі

Росія регулярно атакує українські порти та портову інфраструктуру, намагаючись зірвати морський експорт.

Після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи в липні 2023 року удари по портах Одеської області та Дунаю стали системними.

Попри обстріли, Україна продовжує роботу морського коридору, через який здійснюється експорт аграрної продукції.

Внаслідок російських атак пошкоджуються портова інфраструктура, цивільні судна та зернові термінали, що створює загрозу українському експорту й світовій продовольчій безпеці.

Посилення російських атак на судна змусило частину судновласників утриматися від заходів до портів України.

Простій портів Великої Одеси щодня затримує відвантаження українських товарів, загальною вартістю приблизно $70 млн.

11 серпня стало відомо, що Україна розглядає можливість транспортування зерна залізницею через територію Молдови до румунського порту Констанца.

Такий маршрут може стати альтернативою морському експорту на тлі зростання числа російських атак на українське судноплавство та порти.

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